WULAN Guritno merupakan selebriti yang juga memiliki gaya khas dalam menggunakan makeup. Seperti pada alisnya yang tidak dibikin tegas namun tetap mengikuti alis aslinya.

Hot mom yang masih awet muda dan suka melakukan olahraga ini nampak cocok mengenakan makeup tipis dan santai. Namun, ada beberapa gaya makeup Wulan Guritno yang berbeda.

Berikut 5 inspirasi gaya makeup ala Wulan Guritno yang dirangkum dari akun Instagram miliknya @wulanguritno, Kamis (8/9/2022).

1. Nude Makeup Look





Tampilan makeup nude pada unggahan Wulan Guritno berfokus pada lipstik yang Ia gunakan. Dalam tampilan ini, pusat perhatian akan mengarah ke area bibir karena pilihan warna lipstick yang setingkat lebih tinggi dari riasan wajah lainnya.

2. Glassy Skin Makeup Look

Makeup look ini sedang populer saat ini dan menjadikan paduan yang serasi dengan bentuk alis yang disisir ke atas. Wulan tampil dengan sapuan highlighter dibagian hidung dan tulang pipi. Sedangkan sisa riasanya menampilkan look fresh dengan pemilihan eyeshadow cokelat.

3. Glam Makeup Look





Glam look merupakan makeup yang terlihat glamour dibagian tertentu. Meskipun terlihat glamour nyatanya look ini masih terlihat cocok. Seperti pada foto Wulan di atas, Ia menggunakan makeup mata berwarna cokelat, blush on, dan lipstik berwarna sedikit gelap.

4. No Makeup

Hot mom ini sering kali membagikan rahasia bugar dan awet mudanya lewat sosial media yang dimiliki. Ia nampak sama sekali tak mengenakan riasan di wajahnya saat berolahraga. Menampilkan wajah polosnya yang keturunan Jawa dan Inggris, membuat parasnya terlihat sangat cantik. 5. Hot Red Lipstik

Menempatkan lipstik berwarna merah pada bibirnya sangat menampilkan kesan berani dan seksi. Makeup yang Ia gunakan juga diminimalkan karena sudah memakai warna merah di bagian bibir yang membuat terlihat lebih cerah dan flawless.