ADA 5 novel erotis yang paling terkenal dan lebih vulgar dari 'Fifty Shades of Grey' menarik untuk diulas. Novel erotis ini memiliki alur cerita yang fantasi dan bisa menggairahkan seks.

Hal tersebut juga menjadi lebih kuat dan lebih canggih. Dalam satu studi yang dilakukan, para peneliti menggunakan pemindaian MRI fungsional untuk mengukur efek membaca novel di otak dan sangat berpengaruh.

Berikut 5 novel erotis yang paling terkenal dan lebih vulgar dari 'Fifty Shades of Grey dilansir purewow:

1. Delta Venus Oleh Anais Nin

Novel ini mencerminkan kisah seram petualang Hungaria, pelacur Prancis, dan sarang opium Peru masih membakar halaman. Adapun, novel ini menampilkan alur cerita yang bisa bergairah saat membaca dan juga menampilkan berbabagi misteri sebagai keseruan dalam novel ini. Novel ini diterbitkan pada tahun 1977.

2. Outlander Oleh Diana Gabaldon Novel ini menceritakan sang istri yang menunggu suaminya pasca-Perang Dunia II. Sang istri dibawa pergi ke Skotlandia abad ke-18. Di sana, dia dianggap sebagai "Sassenach," atau Outlander, dan dipaksa untuk menikahi Jamie Fraser padahal dirinya sudah bersuami. Calon suami barunya ini seorang prajurit dengan masa lalu yang bermasalah dan temperamen yang berapi-api. 3. Letting Go Novel ini menceritakan tentang seorang janda bernama Josslyn yang berusaha move on dari kesedihannya dan mengeksplorasi gairahnya dengan menjadi seorang submisif. Tanpa sepengetahuan Josslyn, Dash, suami sahabatnya yang berperan sebagai dominan, ternyata sudah lama memendam perasaan padanya. 4.The Story of O  Diterbitkan di Paris pada tahun 1954 dan langsung mengundang kontroversi. Novel ini bercerita mengenai seorang karakter bernama O, seorang fotografer fashion Paris yang bersedia menjadi budak seks bagi kekasihnya, Rene. 5. forever By Judy Blume Novel ini menceritakan kisah Katherine, seorang remaja New Jersey, dan hubungannya yang berkembang dengan Michael di mana mereka— terkesiap—berhubungan seks. Penggambaran cinta pertama yang jujur ini (termasuk kecanggungan pertemuan seksual pertama Anda) sangat inovatif ketika diterbitkan pada tahun 1975, tetapi masih terasa relevan hingga saat ini. (RIN)