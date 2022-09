DALAM waktu hitungan hari, malam puncak final Miss Indonesia 2022 siap digelar. Ini artinya, Miss Indonesia 2020/2021, Carla Yules akan mewarisi mahkotanya kepada Miss Indonesia 2022 terpilih.

Segera memiliki penerus penggantinya, Carla Yules sempat mengaku rasanya ia masih agak tak rela untuk melepas mahkotanya tersebut.

“Jika diizinkan hari ini saya berkata jujur, sebenarnya saya masih belum rela melepas crown ini,” curhat Carla dalam acara konferensi pers Miss Indonesia 2022, yang dilaksanakan di Auditorium Lantai 7 Tower 1 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat, (9/9/2022).

Namun, sudah menjadi kewajiban dan tugas dirinya untuk ‘mewarisi’ mahkotanya kepada penerus titel Miss Indonesia yang baru kelak.

“Tetapi sudah kewajiban saya melepaskan crown Miss Indonesia 2022,” imbuhnya.

(Foto: MPI/ Wiiwie Heriyani)

Pada Miss Indonesia terpilih nantinya, Carla mengaku siap memberikan bekal dan mentoring yang dibutuhkan oleh para juniornya tersebut, 37 finalis Miss Indonesia 2022 agar bisa menunjukkan penampilan terbaik mereka di malam puncak Miss Indonesia 2022 yang akan digelar pada 15 September 2022 mendatang.

“Dan yang pastinya saya sebagai mentor, sebagai alumni Miss Indonesia 2022 akan memberikan bekal untuk para finalis, karena Miss Indonesia itu bukan perorangan lagi, tetapi sudah perwakilan dari sebuah negara,” ungkapnya.

Sebagai Miss Indonesia 2020/2021, gadis 26 tahun ini punya pesan terhadap ke-37 finalis terpilih tahun ini. Menurutnya, tak hanya sekedar cantik, para finalis juga harus memiliki sejumlah poin penting untuk bisa terpilih menjadi Miss Indonesia 2022.

“Pesan yang pertama, never lost hope. Jangan pernah hilang pengharapan karena dari pengharapan akan muncul kekuatan untuk keseharian kita. Selanjutnya, selalu menghadirkan adanya suka cita dimanapun kita berada, dan kapanpun kita ditempatkan Tuhan, itu pastinya kita selalu bisa melakukan yang terbaik, karena suka cita adalah kunci dari segalanya, kunci dari hidup,” lanjut Carla.

Terakhir, dara lulusan William Angliss Institute ini berpesan, ke-37 finalis bisa selalu menjadi berkat dimanapun dan kapanpun ditempatkan Tuhan.

“Karena itu hal yang penting. Be bless to the others,” pungkasnya singkat.

Sebagai informasi, Miss Indonesia 2020, Carla Yules, sebelumnya telah sukses meraih posisi 6 besar Miss World 2021 dan berhasil menjadi Miss World Asia 2021.

Prestasi yang diraih Indonesia di ajang Miss World memang sangat membanggakan. Mengingat selama ini Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam kategori penilaian fast track, serta kategori paling utama di ajang Miss World yaitu beauty with a purpose (BWAP).

BACA JUGA:Kembali Digelar, Miss Indonesia 2022 Dipersiapkan Lebih Matang

BACA JUGA:Malam Puncak Final Miss Indonesia 2022 Siap Tayang Selama 3 Jam!