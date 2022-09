PESELANCAR cantik Gabriela Bryan memang memiliki segudang prestasi di usianya yang masih muda. Wanita 20 tahun asal Hawaii ini berhasil mengklaim Medali Emas di divisi Putri U18 dalam laga Kejuaraan Dunia Junior ISA di Huntington Beach.

Terbaru, Gabriela Bryan dinobatkan sebagai Rookie of The Year 2022 di Tur Kejuaraan World Surf League (WSL) 2022. Selain itu, dia juga menempati posisi ke-3 di Oi Rio Pro dan Hurley Pro Sunset Beach, di mana ia mengalahkan Juara Dunia tujuh kali Stephanie Gilmore (AUS).

Tak hanya bakatnya yang mumpuni, paras menawan Gabriela Bryan pun turut menjadi sorotan. Tak jarang dia tampil modis dan menggemaskan dalam bergaya sehari-hari. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @gabriela_bryan_, intip 6 potretnya berikut ini.

1. Cute swimwear

Gabriela Bryan tampil cantik dalam balutan baju renang full motif bunga-bunga kuning. Baju renang itu cukup unik dan seksi dengan aksen cut out di dada dan model crop top yang memperlihatkan perut. Tentu saja tubuh langsing dan kulit mulusnya terekspos di kamera. Berpose bertolak pinggang dan melemparkan senyuman, Bryan tampak begitu menggemaskan! "You’re so cute !" tulis nos****.

2. Beautiful smile

Gabriela Bryan memiliki senyum manis nan memesona. Itu bisa dilihat jelas dalam potretnya yang satu ini. Senyum lebar unjuk gigi yang mengembangkan pipi membuatnya tampak menggemaskan. Ditambah lagi dengan outfit khas ala gadis Hawaii yang penuh warna. Ya dengan mahkota bunga dan outfit yang berwarna, Gabriela Bryan tampak begitu memesona.

3. Cantik natural

Gabriela Bryan memang cantik paripurna. Tak perlu pulasan makeup, pesonanya sudah terpancar sempurna, apalagi sambil tersenyum lebar seperti ini. Di sini dia tampil cukup seksi, hanya memakai bra hitam dan celana dalam abu-abu. Tentu saja kulitnya yang indah langsung terekspos di kamera, tak terkecuali tubuhnya yang semampai. Didukung cahaya matahari yang mumpuni, pesona Bryan pun kian berseri. So pretty!

4. Candid pose





Sebagai anak muda, Gabriela Bryan cukup mengikuti tren kekinian. Di sini dia memakai swimsuit dengan aksen cut out yang unik, membuat mata pria langsung melirik. Agar tak terlalu seksi, dia menutupi pahanya dengan helaian kain berwarna pink. Berpose candid dengan rambut badai yang tertiup angin, Gabriela Bryan tampak begitu menawan. "Cuteness! Let's shoot!" tulis the****.

5. Halter dress





Gabriela Bryan tampil elegan dalam balutan halter dress hitam. Rambutnya yang indah dibiarkan terurai dengan sentuhan curly blow untuk memberi kesan anggun yang menawan. Wajahnya pun dipulas dengan makeup no makeup look agar lebih maksimal. Sambil tersenyum manis ke arah kamera, Gabriela Bryan sukses bikin para pria terpana! "You look gorgeous!!!!!!" tulis mam****.

6. Floral outfit





Gabriela Bryan kali ini memadukan bikini putih bermotif floral dengan rok pantai bermotif senada. Rambutnya yang pirang dikuncir rapi agar lebih leluasa saat bergerak. Terlihat jelas, Bryan tetap cantik natural meski tanpa pulasan makeup, apalagi saat melemparkan senyum manisnya. Pesona peselancar muda yang satu ini memang selalu memikat!