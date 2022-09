PESELANCAR cantik Tyler Wright memang memiliki segudang prestasi. Dia bahkan sukses menyabet gelar Juara Dunia Wanita WSL berturut-turut (2016 dan 2017).

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Tyler Wright juga ikut mencuri perhatian. Tak jarang dia tampil modis nan seksi dalam bergaya sehari-hari. Berikut 6 potret Tyler Wright, sebagaimana dirangkum dari Instagram @tylerwright.

1. Elegant style

Tyler Wright tampil elegan mengenakan crop top dan setelan jas hitam. Ya, atasan pendek hanya sedada itu membuat perut rampingnya terpampang nyata di kamera. Tak ayal, netizen gagal fokus melihat body goals Tyler. Posenya mengangkat papan selancar pun begitu indah bak model sungguhan. Terlebih, rambutnya ditata rapi dengan belahan rambut tengah. Dilengkapi pulasan makeup no makeup look, Tyler Wright tampak begitu memesona! "Super stylish and gorgeous!" tulis liz****.

2. Simple outfit





Kali ini Tyler Wright tampil simpel memadukan sport bra hitam dengan celana pendek bercorak army. Dia membiarkan kaus oblongnya tersampir di bahu dan berpose tolak pinggang dengan wajah yang garang. Ya, kesan galak dan sangar memang terlihat, tapi pesona Tyler tetap saja memikat. So stunning!

3. Sexy swimsuit





Pesona Tyler Wright saat di pantai memang terpancar berbeda, apalagi saat menenteng papan selancarnya ini. Auranya semakin membara bikin para pria terpana. Terlebih, Tyler mengenakan swimsuit hitam yang mempertegas lekuk tubuhnya. Di pemotretan ini, dia sengaja membiarkan ritsleting swimsuit-nya terbuka untuk memberi kesan seksi effortless. Rambutnya pun dicepol rapi agar lebih maksimal. Berpose candid dengan latar pemandangan yang apik, Tyler Wright tampak begitu cantik!

4. Raih juara di usia muda Kali ini Tyler Wright memamerkan pialanya. Dengan bangga, dia mengangkat tinggi-tinggi piala World Surf League di potret ini. Outfitnya simpel saja, dia memadukan kemeja putih dengan celana jeans serta topi fedora. Sambil tersenyum manis memamerkan gigi, pesona kecantikan Tyler Wright tampak begitu berseri! 5. Sporty style Tyler Wright tampil sporty memadukan sport bra ungu dengan celana legging hitam. Dia juga memakai jaket parasut hijau neon agar gayanya lebih eye catching. Tentu saja body langsing dan otot-otot perut Tyler terekspos di kamera. Berpose candid sambil tersenyum lebar, Tyler Wright tampak begitu menawan! 6. Feminine style Tyler Wright kali ini tampil anggun dalam balutan mini dress pink. Agar lebih modis, dia memadukan outfitnya dengan blazer pink serta sepatu boots hitam. Rambutnya dikuncir rapi agar lebih memesona. Dilengkapi pulasan makeup simple look dan lipstik yang merona, Tyler Wright tampak begitu cute!