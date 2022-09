RATU Elizabeth II semasa hidupnya selama 96 tahun, dan memimpin takhta Kerajaan Inggris Raya jarang sekali terlihat di muka umum tanpa membawa tas, handbag kesayangannya.

Ya, tas hitam Ratu yang ikonik buatan produsen tas terkenal di Inggris, Launer tersebut memang jadi salah satu bagian penting dalam gaya penampilan wanita yang baru saja tutup usia pada Kamis 8 September 2022 di Kastil Barmoral tersebut.

Selalu menjinjing tas hitam berbentuk kotak segi empat, banyak orang jadi penasaran dibuatnya. Sebetulnya apa sih isi tas dari Ratu Elizabeth II? Merangkum People dan Telegraph, Sabtu (10/9/2022) yuk simak ulasan singkat isi dari tas Ratu di bawah ini.

1. Sandwhich: Dalam acara pesta Platinum Party awal tahun ini, secara mengejutkan Ratu ternyata menyimpan sandwhich alias roti lapis di dalam tasnya. Terungkap ketika ikon Inggris, Paddington Bear menawarkan roti lapis marmalade kepada Ratu, yang direspon sang Ratu dengan mengeluarkan sandwich dari dalam tas ikoniknya tersebut.

2. Uang tunai: Pada 2012, penulis biografi kerajaan mengungkapkan kalau Ratu selalu menyelipkan uang tunai dengan pecahan nominal 5 Pound Sterling yang ia donasikan kepada Gereja, setiap kali usai pergi ibadah Minggu.

3. Gantungan tas: Dibocorkan oleh Sally Bedell Smith, penulis buku Elizabeth the Queen: The Woman Behind The Throne, Ratu menyimpan hook atau gantungan kecil portable di dalam tasnya yang ia gunakan untuk mengantung tas hitamnya itu di bawah meja.

4. Kacamata: Sally juga mengklaim, di dalam tasnya nenek dari Pangeran William dan Pangeran Harry tersebut biasanya ada kacamata baca, permen mint, dan pena.

5. Lipstik: Nah kalau yang ini, disebut Sally sebagai item alias barang paling penting yang ada di dalam tas Ratu. Ya, seperti wanita pada umumnya, Ratu juga tak pernah absen memasukkan lipstick merah-yang diduga keluaran Clarins ke dalam tasnya. “Saat jelang akhir acara makan siang atau makan malam, Ratu punya kebiasaan membuka tasnya lalu mengeluarkan cermin kecil dan lipstick untuk memulas kembali lipstick di bibirnya. Gestur kebiasaan Ratu ini, pernah tertangkap kamera saat ia hadir di acara Royal Cornwall Show tahun 2000 dan acara Commonwealth Games tahun 2014.

(Foto: Paul Armiger)