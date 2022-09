KEPERGIAN Ratu Elizabeth II di usianya yang ke 96 tahun, selain meninggalkan duka, tapi juga meninggalkan daftar ahli waris yang telah Ratu tentukan sendiri.

Ratu diketahui memiliki sekitar 26 nama ahli waris yang telah dia tentukan. Dari panjangnya daftar ahli waris yang telah ditentukan, ada nama Putri Charlotte sebagai sosok ahli waris termuda di antara para ahli waris lainnya.

Cicit dari Ratu Elizabeth II ini merupakan anak kedua dari pasangan Duke dan Duchess of Cambridge, yakni Pangeran William dan Kate Middleton, dan menjadi satu-satunya anak perempuan di keluarga The Cambridge.

Putri Charlotte lahir di St Mary's Hospital, London, Inggris pada 2 Mei 2015 lalu. Gadis kecil ini kerap menjadi sorotan karena tingkahnya yang lucu.

Berikut beberapa potret Putri Charlotte, ahli waris termuda dari Ratu Elizabeth II, dikutip dari akun Instagram resmi The Prince and Princess of Wales, Sabtu, (10/9/2022).

1. Punya senyum yang menawan: Semakin tumbuh besar, di usianya yang ke-7 tahun, kecantikan Putri Charlotte yang diwariskan dari sang ibu, Kate Middleton dan sang nenek, Lady Diana Spencer makin terpancar. Hal itu bisa dilihat dari senyumnya yang menawan.

2. Penyayang binatang: Gadis kecil yang mendapat julukan Lady Boss ini adalah penyayang binatang. Seperti pada potret satu ini, Putri Charlotte terlihat merangkul erat seekor anjing berwarna hitam sambil tersenyum.

3. Lembut: Tak hanya anjing, Putri Charlotte juga cukup antusias ketika berinteraksi dengan binatang-binatang di sekitarnya, salah satunya kupu-kupu cantik yang ada di potret ini. Dia pun terlihat memegang kupu-kupu mungil itu dengan lembut dan sangat hati-hati. 4. Penasaran tinggi: Putri Charlotte telah memiliki rasa penasaran tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti dalam potret ini, dia kedapatan sedang mencium bunga Bluebell. 5. Pandai berpose: Punya darah Middleton, Spencer dan Windsor mengalir di tubuhnya. Charlotte tidak hanya cantik, tapi juga berbakat berpose secara alami. Mengenakan dress floral biru dan sepatu navy tampak duduk secara anggun sambil memegang kedua lututnya sambil tak lupa melempar senyum tipisnya sehingga membuat posenya makin cantik dan manis.