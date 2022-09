BATIK merupakan salah satu produk budaya, kerajinan Indonesia yang paling mendunia. Bahkan saat ini, Batik sudah masuk ke dalam daftar representatif sebagai budaya tak-benda warisan manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) yang diakui oleh UNESCO.

Bisa dibilang, Batik adalah kerajinan warisan nenek moyang yang memiliki nilai seni sangat tinggi dan filosofinya sendiri. Menurut pengusaha Batik, Riana Kesuma Astuti, Batik bukan hanya kain dengan motif yang cantik, tapi juga memiliki keistimewaan yang unik dalam filosofinya.

"Batik itu kan ada banyak, ada printing, ada juga tulis. Nah, batik tulis itu dibuat manual pakai tangan. Jadi, dengan membeli sehelai kain, kita sudah mendukung ekonomi bangsa sendiri. Selain motifnya indah, Batik juga ada kehidupannya gitu," ungkap Riana dalam acara dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, dikutip dari kanal Youtube Partai Perindo, Sabtu (10/9/2022).

Salah satu inspirasi Riana dalam membatik adalah tokoh Dewi Wara Srikandi, tokoh wayang yang pemberani, bersuara nyaring, keras, dan handal atau piawai dalam olah panah.

Dewi Srikandi dikenal sebagai perempuan bertekad yang kuat, percaya diri, lemah lembut, keibuan, emosional, dan bisa multitasking, sama seperti perempuan hebat zaman kini. "Artinya, perempuan harus bisa multitasking, berumah tangga, urus keluarga. Nah, terinspirasi dari Srikandi, makanya saya bikin motif ini, karena sekarang para perempuan itu luar biasa," ucapnya. Tak lupa, Riana berpesan kepada generasi muda untuk tidak pernah bosan terus-menerus melestarikan Batik. Sebab, ini adalah karya seni yang bukan hanya cantik tapi juga salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang dapat menjadi kebanggaan bangsa. "Ini warisan, warisan itu harus dijaga dan dilestarikan untuk Indonesia," tandas Riana. Â BACA JUGA:Nina Septiana Bawa 5 Koleksi Batik Muslimah ke Front Row Paris 2022 BACA JUGA:Desainer Nina Nugroho Highlight Batik Koleksi Keraton Cirebon di Front Row Paris