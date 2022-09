BATIK perlu dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi, khususnya oleh generasi muda dengan usia produktif.

Batik yang merupakan salah satu daftar representatif sebagai budaya tak-benda warisan manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) UNESCO ini punya sejarah panjang dan bahkan setiap daerah punya corak motifnya tersendiri.

Lantas bagaimana salah satu cara untuk menjaga Batik ini agar tetap lestari? Menurut Riana Kesuma Astuti selaku pengusaha Batik, para penggiat batik juga harus mengikuti zaman agar anak-anak muda tetap tertarik memakai Batik.

Misalnya saja dari segi desain, Riana menyarankan para penggiat harus lebih kreatif agar Batik bisa dicintai oleh seluruh kalangan.

"Saya akan membuat desain yang dicintai, bagaimana desain tidak ruwet. Mungkin anak muda lihat kok rame ya, saya akan buat lebih modern, mungkin kontemporer agar memakai Batik itu menjadi gaya," ujar Riana dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema Keistimewaan Filosofi Batik Tulis di Balik Harganya yang Mahal, Sabtu (10/9/2022).

Bagi Riana, batik adalah identitas bangsa Indonesia. Beruntungnya, kini sudah banyak anak muda yang menyadari akan hal tersebut. Banyak anak muda, kata Riana, yang memakai B atik di luar negeri saat menghadiri acara-acara formal.

"Banyak graduation yang di Jakarta maupun di luar negeri, mereka mendatangi toko saya, mereka ada kebanggan memakai batik dan itu saya appreciate. Makanya, Batik itu kan ciri khas, mau songket, tenun itu orang yang melihat akan penasaran, dari mana ya?" ungkap Riana. Riana pun berpesan kepada anak muda untuk terus melestarikan batik ke depannya. Sebab, Batik adalah karya seni yang indah dan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang dapat menjadi kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia. "Jangan ditinggalkan, mengapa? Karena nanti akan punah. Ini warisan, warisan itu harus dijaga dan dilestarikan untuk Indonesia," tutupnya singkat.