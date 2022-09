RATU Elizabeth II wafat pada Kamis 8 September 2022 siang waktu Inggris di Istana Balmoral, Skotlandia. Pemimpin Kerajaan Inggris Raya itu meninggal dunia dalam usia 96 tahun.

Setelah kepergian Ratu Elizabeth II, takhta Kerajaan Inggris Raya pun akan berlanjut kepada putranya yakni Pangeran Charles.

Menurut situs resmi Kerajaan Inggris Raya, Pangeran Wales adalah gelar yang diberikan kepada ahli waris laki-laki tertua dari raja yang memerintah kala itu, yakni Ratu Elizabeth II.

Pangeran Charles adalah anak tertua dan putra tertua pasangan Ratu Elizabeth II dengan suaminya Pangeran Philip. Gelar tersebut harus diberikan sang ayah kepada Raja Charles III.

Kini Raja Charles III telah berusia 73 tahun dan menjadi raja penerus Ratu Elizabeth II. Charles menjadi calon pewaris takhta terlama dalam sejarah Inggris. Ia diketahui harus menyandang gelar sebagai putra mahkota selama puluhan tahun, sepanjang sang ibu masih hidup.

Kepergian Ratu Elizabeth II mengakhiri masa pemerintahan terlama dalam sejarah Inggris Raya. Ini meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga kerajaan dan rakyat Inggris Raya.

"Meninggalnya ibunda tercinta, Yang Mulia Ratu, merupakan momen kesedihan terbesar bagi saya dan seluruh anggota keluarga," ungkap Raja Charles III.

Sementara putra sulung Raja Charles III yakni Pangeran William dan istrinya Kate Middleton mendapat gelar baru setelah wafatnya nenek mereka Ratu Elizabeth II.

Bangsawan berusia 40 tahun itu sekarang menjadi Duke of Cornwall. Gelar ini diberikan kepada putra tertua dari raja yang memerintah yakni Raja Charles III.

Sebelumnya Pangeran William mendapat gelar The Duke of Cambridge. Sedangkan istrinya Kate Middleton menyandang Ducchess of Cambridge.

Kini Pangeran William dan Kate Middleton bergelar The Duke of Cornwall serta The Ducchess of Cornwall and Cambridge.

Dikabarkan setelah resmi menyandang gelar baru, mereka tampak memperbarui keterangan di akun Twitter-nya untuk menambahkan gelar tambahan tersebut.