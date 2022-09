ANYA Geraldine dan Enzy Storia diketahui tengah berada di New York untuk menghadiri New York Fashion Week. Sebelum perhelatan bergengsi itu dimulai, dua selebriti ini menyempatkan diri menikmati suasana pagi di Central Park, New York.

Anya dan Enzy tampil begitu modis dalam balutan outfit streetwear yang kece. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram, Minggu (11/9/2022), yuk intip potretnya!

1. Duduk manis di taman

Anya Geraldine dan Enzy Storia tampil kece dengan gayanya masing-masing. Sekilas, terlihat jelas keduanya memakai outfit dengan nuansa yang bertentangan. Enzy dominan dengan warna hitam, sementara Anya memilih outfit bernuansa putih. Pesona duo wanita cantik ini benar-benar memikat hati!

2. Anya Geraldine





Tak ingin melewati momen, Anya pun membagikan OOTD-nya di InstaStory. Dia tampil kece memadukan tube top hitam dengan jaket retro putih full colour serta rok mini jeans yang trendy bergaya kasual, tapi tetap girly. Tentu saja kesan seksi mencuat lantaran kulit mulusnya terlihat, apalagi perut ramping dan kakinya yang jenjang terpampang nyata di kamera.

Aura seksinya semakin menggelegar berkat geraian rambutnya yang indah. Menyempurnakan penampilannya, Anya merias wajahnya dengan makeup natural look dan lipstik pink agar lebih fresh. Soal alas kaki, dia memilih sneakers putih bergaya simpel, namun tetap modis. Berpose cantik dengan latar kolam besar di Central Park, Anya Geraldine tampak begitu menawan!

3. Enzy Storia Tampil dengan look yang lebih elegan, Enzy Storia memadukan tank top hitam dengan rok mini berwarna senada. Sebagai statement-nya, dia memakai jaket bernuansa retro perpaduan warna merah-kuning-hitam agar lebih modis. Berbeda dengan Anya, Enzy lebih memilih pantofel hitam sebagai pelengkap gayanya. Tak ketinggalan, tas hitam Dior yang fancy pun turut ditenteng agar lebih classy. Rambutnya dikuncir rapi dengan poni yang menjuntai sebagai pemanisnya. Berpose candid sambil bersandar manja di tembok, Enzy Storia tampak begitu memesona! So, lebih kece mana, Anya atau Enzy menurut kamu?