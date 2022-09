KIM Kardashian tampil memukau saat menghadiri peragaan busana Fendi di New York Fashion Week (NYFW). Putri kedua dari Robert Kardashian dan Kris Jenner itu memamerkan lekuk tubuhnya dalam gaun metalik tipis yang super seksi.

Ibu empat anak berusia 41 tahun itu memakai gaun berjaring unik dengan lengan panjang yang menutupi kedua tangannya. Supermodel kelahiran 21 Oktober 1980 ini memang tahu betul cara curi perhatian publik. Seperti apa? Dikutip dari Instagram @kimkardashian, Senin (12/9/2022), yuk intip potretnya!

Kim Kardashian tampil glamor dalam balutan gaun metalik tipis berjaring lengan panjang yang berkilauan. Tentu saja kesan seksi mencuat lantaran kulit eksotisnya terlihat. Bahkan, bokong Kim yang kencang tampak tersorot kamera di beberapa foto.

Dia juga membawa mini bag dengan warna serasi yang begitu fancy dan stunning di perhelatan bergengsi ini. Menyempurnakan penampilannya, Kim merias wajahnya dengan make up soft glam look bernuansa nude serta smokey eyes yang menawan. Permainan bulu mata yang lentik dengan alis yang on fleek membuat matanya tampak bersinar di momen ini. So pretty!

Tak ketinggalan, rambut pirang platinumnya pun ditata rapi ke belakang model ekor kuda disertai sanggul mungil yang apik. Untuk alas kakinya, Kim memakai high heels berwarna senada agar kakinya tampak lebih jenjang. Dengan berbagai gayanya yang seksi, Kim Kardashian sukses menghipnotis pandangan publik! So, seperti apa reaksi para netizen?

"Terobsesi dengan seluruh tampilan ini!" tulis ash****.

"Saya pikir, ini tampilan terbaik 2022," tulis adam****.

"Terbaik dari yang terbaik," tulis kat****.

"Slay queens," tulis ult****.

"So cute baby," tulis nan****.

"Impressive," tulis ait****.

"Iconic," tulis sha****.

