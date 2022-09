Free ongkir merupakan salah satu hal yang paling dinantikan bagi pelanggan setia marketplace. Dengan adanya gratis ongkir ini, para pelanggan bisa mendapatkan pengalaman layaknya belanja offline, namun dengan harga yang lebih hemat.

Selain free ongkir, diskon menjadi hal yang nggak kalah diburu pelanggan. Untungnya, AladinMall by Mister Aladin selalu memberikan diskon setiap harinya. Seperti saat ini, AladinMall by Mister Aladin punya Promo Aneka Snack dan Minuman dari Nutrimart dengan diskon s.d 60%. Selain itu, ada juga produk eksklusif dari Nutrimart yang baru saja launching serta promo buy 1 get 1!

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di Promo Aneka Snack dan Minuman diskon hingga 60%

HiLo Platinum Original 360g

Minum HiLo Platinum tiap hari, Lebih Gesit Lebih Enak! Susu lebih tinggi kalsium dan tinggi protein untuk bantu penuhi kebutuhan nutrisi harian. Lebih rendah lemak, namun tetap dengan rasa Original yang nikmat. Dapatkan produk ini seharga Rp63.700 saja.

Tropicana Slim Low Fat Milk Korean Strawberry 500g

Tropicana Slim Low Fat Milk Korean Strawberry adalah susu rendah lemak, tinggi serat baik untuk kesehatan jantung dan dilengkapi dengan collagen dan vitamin A untuk membantu mempertahankan kesehatan kulit dan menjaga pemeliharaan kulit yang normal. Dapatkan produk ini seharga Rp76.900 saja.

Twin Pack - Tropicana Slim Low Fat Milk Korean Strawberry 500g

Eksklusif launching! Sekarang Anda bisa beli Tropicana Slim Low Fat Milk Korean Strawberry dengan kemasan twin pack. Susu ini dilengkapi dengan serat pangan larut alami dari tumbuhan chicory yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Dapatkan produk ini seharga Rp128.700 saja.

Buy 1 Get 1 - HiLo Platinum Original 360g (12 Sachet)

Mengapa memilih HiLo Platinum? Karena tinggi kalsium yang dapat membantu pembentukan tulang yang sehat dan menjaga kekuatan tulang. Juga, tinggi protein untuk bantu jaga massa dan kekuatan otot serta menghambat kehilangan massa otot seiring bertambahnya usia. Dapatkan produk ini seharga Rp127.500 saja.

Buy 12 Get 12 - HiLo Milky Vanilla Cookies Ready to Drink 200ml

Minum HiLo Milky Vanilla Cookies, minuman pengganti sarapan yang praktis dan mengeyangkan dengan oat, malt, dan susu yang nikmat. Bernutrisi, tinggi kalsium, 100% AKG vitamin D, tinggi 12 vitamin, dan rendah lemak. Cocok buat jadi sumber semangat Anda tiap pagi! Dapatkan produk ini seharga Rp120.000 saja.

Buy 3 Get 3 - HiLo Milky Vanilla Cookies Ready to Drink 200ml

Masih dengan varian yang sama seperti sebelumnya, kini Anda juga bisa beli HiLo Milky Vanilla Cookies Ready to Drink 200ml dengan kemasan yang lebih kecil yakni buy 3 get 3. Dapatkan produk ini seharga Rp30.000 saja.

Tropicana Slim Bumbu Saus Telur Asin 3 Sachet

Tropicana Slim Bumbu Saus Telur Asin, pilihan Bumbu Saus Telur Asin yang lebih baik karena lebih rendah lemak, lebih rendah garam dan bebas gula sehingga aman untuk hipertensi, diabetesi dan cocok untuk diet. Miliki produk ini seharga Rp14.500 saja.

BUY 1 GET 1 - Tropicana Slim Bumbu Saus Telur Asin 3 Sachet

Anda juga bisa mendapatkan promo buy 1 get 1 dari produk sebelumnya seharga Rp29.000 saja. Pilih Buy 1 GET 1 Tropicana Slim Bumbu Saus Telur Asin yang nikmat untuk membantu mewujudkan pola hidup sehat tanpa mengorbankan kenikmatan rasa!

Manfaatkan promo Nutrimart, mulai produk launching, buy 1 get 1, dan diskon hingga 60% di AladinMall

Ini merupakan kesempatan Anda untuk memanfaatkan promo yang lagi berlangsung di AladinMall by Mister Aladin. Karena, selain bisa dapat produk eksklusif yang baru launching, ada juga buy 1 get 1, hingga diskon 60% untuk semua produk Nutrimart.

Selain itu, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu.Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

