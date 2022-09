PERANCANG busana dari New York, Amerika Serikat (AS) Peter Do mengumumkan, bahwa Jeno salah seorang member dari NCT akan menjadi pembuka acara runway show summer 2023 di New York Fashion Week pada 13 September 2022 nanti.

Rencananya Jeno NCT akan mengenakan pakaian terbaru yang dirancang langsung oleh Peter Do di panggung New York Fashion Week.

Tak hanya itu saja, Jeno NCT akan melakukan fashion show bersama Seulgi Red Velvet serta Shohei dan Eunseok dari SM Rookies. Kolaborasi ini dinilai Peter, akan menjadi salah satu penampilan terbaiknya karena pakaian hasil rancangannya akan dipakai oleh bintang dunia.

"Ini merupakan pilihan yang wajar, jika Jeno membuka pertunjukan. Jeno mewujudkan pria Peter Do — multifaset, percaya diri, dan perintis," katanya dikutip dari laman Allkop.

Peeter Do bilang, sangat menghormati keputusan para idol K-Pop ini karena sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk bekerja sama bersama dirinya. Terlebih jam terbang mereka untuk perform serta kegiatan lainnya cukup padat.

"Saya sangat menghormati para artis ini, karena untuk menghasilkan karya seninya, mereka memerlukan banyak waktu sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Peter Do, ada makna lain dalam kolaborasinya ini, yakni perasaan emosional di dalamnya karena berhasil menampilkan karyanya dengan bintang SM. "Ada nostalgia mendengarkan lagu-lagu Girls 'Generation di bus dalam perjalanan ke sekolah. Ketika kami memulai merek, kami mendengarkan Red Velvet berulang kali sambil membangun furnitur studio," terangnya. Peter Do sebelumnya bekerja sama dengan Johnny NCT 127 untuk kehadirannya di Met Gala. Kemudian ia sekali lagi akan menunjukkan kolaborasinya yang sangat dinanti-nantikan dengan SM Entertainment, untuk pertunjukannya yang akan datang.