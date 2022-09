SOSOK Feby Rastanty menjadi perbincangan hangat publik belakangan ini. Feby yang merupakan penyanyi, aktris, dan model berdarah campuran Manado dan Palembang menjadi perwakilan Indonesia untuk menghadiri presentasi Kate Spade New York Spring 2023.

Brand fashion Kate Spade New York untuk pertama kalinya menunjukkan koleksi Spring 2023 pada ajang New York Fashion Week. Tidak hanya Feby, Kate spade pun mengundang para tamu termasuk para artis dunia seperti Rebel Wilson, Maitreyi Ramakrishnan, dan Regina Hall.

Berikut potret Feby Rastanty dan para artis dunia lainnya yang tampil mempesona menggunakan koleksi Kate Spade New York dalam ajang New York Fashion Week.

Febby Rastanty

Febby Rastany tampil cantik mengenakan spade flower intarsia sweater dan dipadukan dengan leopard jacquard midi skirt in roasted cashew. Outfit Feby dipercantik dengan menggunakan Katy Leopard Convertible Shoulder Bag dan sepatu Ruby Pumps hitam.

Rebel Wilson

Rebel Wilson terlihat mengenakan celana denim dan the tie-neck georgette shirt in lime zest yang dipadukan outer patio tile twill blazer in lime zest/pink cloud sebagai atasan. Ia pun memakai sepatu tile pumps in parchment multi serta tas icon small tote warna hijau.

Maitreyi Ramakrishnan

Aktris asal Kanada, Maitreyi Ramakrishnan tampil dengan the patio tile shirtdress warna biru ditambah tas sam icon small tote putih. Ia menggunakan aksesoris floral frenzy drop earrings in multi, dan raindrop ringcream/blazer diagonal.

Regina Hall Aktris The Oscars, Regina Hall mengenakan terrace stripe poplin shirt in black/cream dipadukan tulip stripe midi skirt rosa plum. Ia membawa sam icon small tote in true white serta memakai aksesoris greenhouse floral wrap ring in multi, dan greenhouse front to back tulip earrings in pink multi.