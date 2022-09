SELAIN menjadi ibu rumah tangga, Anggun C Sasmi tetap tampil menyanyi atau menjadi juri ajang pencarian bakat. Ciri khas yang semua orang tahu tentang diva Anggun C Sasmi ini adalah rambut hitam panjangnya.

Di balik itu semua, ada beberapa gaya rambut Anggun yang bisa ditiru oleh wanita diluaran sana. Berikut 6 gaya rambut ala Anggun C Sasmi yang dirangkum dari akun Instagram miliknya @anggun_cipta, Senin (12/9/2022).

1. Wavy Hair

Gaya rambut ini paling gampang ditiru karena hanya membutuhkan alat catok rambut. Wavy yang dibuat Anggun dalan foto di atas terlihat simple dan memberikan volume.

BACA JUGA :Â Potret Anggun C Sasmi Pakai Bikini Hitam Makin Eksotis, Roby Purba: Hot

2. Natural Wavy

Wavy atau bergelombang ternyata banyak didapati pada rambut asli seseorang. Terlihat pada unggahannya, Ia tampak tak mengatur gaya rambutnya dan hanya menampilkan rambut aslinya.

BACA JUGA :Â Cantiknya Anggun C Sasmi Pakai Gaun Rp10 Jutaan, Netizen: Makin Eksotis!

3. Layers

Pada foto lawas Anggun yang sedang bersama sang anak, ternyata Ia pernah memotong rambutnya dengan model layers. Gaya rambut ini kembali menjadi tren di tahun 2022 karena banyak Idol K-Pop yang memakainya.

4. Low Bun





Selanjutnya, gaya rambut low bun sangat cocok digunakan pada pakaian yang sudah memiliki motif agar lebih terlihat. Pada foto ulang tahun penikahannya, Anggun dan suami memilih mengenakan pakaian Bali dan merayakan di sana.

5. Messy Bun





Foto Anggun dengan anak dan suami saat menjalani rutinitas sehari-hari menampilkan sisi lain dirinya. Anggun lebih memilih menguncir cepol rambutnya tanpa bantuan sisir yang terlihat berantaran namun tetap manis.

Curly hair

Ini merupakan gaya rambut terbaru dari Anggun C Sasmi. Anggun tampil seksi dan elegan dengan gaya rambut curly. Penampilan terbarunya inipun mendapat banyak pujian hingga disebut mirip Nicki Minaj.

"😍😍😍," komen @itsrossa910

"takiro Nicki minaj lo mau mbak wow wow wow🔥🔥🔥," ujar @aghz***

"Curly hair is looking 🔥 with you 😍 dear," ungkap @daveetkma***