RAISA Andriana merupakan penyanyi bersuara emas yang terkenal dengan lagu galau, Ia sering menggunakan beberapa gaya makeup untuk menunjang penampilannya. Untuk penampilan dirinya di acara formal, biasanya Ia menggunakan makeup yang sedikit berat seperti glam makeup look.

Tak hanya pandai bernyanyi, Raisa juga menjadi pujaan kaum pria karena parasnya yang cantik. Selain itu, ibu dari Zalina Raine Wyllie ini sering membagikan beberapa tips memakai riasan ala dirinya.

Penasaran? Berikut 5 inspirasi makeup ala Raisa yang dirangkum dari akun Instagram pribadi miliknya @raisa6690, Selasa (12/9/2022).

1. Glam Makeup Look

Memilih warna eyeshadow gelap membuat tampilan dirinya pada foto ini terlihat glamour. Namun ternyata Raisa tidak memilih lipstik dengan warna nude melainkan warna pink glossy. Penampilan dirinya telihat glamour dan fresh dalam satu look.

BACA JUGA :Â 5 Inspirasi Gaya Rambut ala Raisa, Mulai dari Cepol hingga Kepang!

2. Natural Makeup Look





Bukan no makeup, look ini menampilkan wajah Raisa yang tetap menggunakan riasan namun dalam jumlah yang tipis. Mulai dari alis, blush on hingga lipstiik yang dipakai dirinya sangat tipis dan tidak terlihat berlebihan. Ditambah bulumata yang memang panjang, membuat matanya semakin indah.

BACA JUGA :Â Potret Raisa Pamer Rambut Kepang Belanda, Spicy Mama!

3. Glowy Finish Look





Hasil dari riasannya kali ini lebih memperlihatkan glowy finish yang terlihat sangat lembab, kenyal , dan bersinar. Makeup ala perempuan Korea ini banyak disukai karena membuat penampilan seseorang akan terlihat lebih muda dansehat terawat.

4. Fresh Makeup Look Inspirasi makeup ala Raisa selanjutnya adalah fresh makeup look. Penampilannya kali ini membuat dirinya terlihat sangat mempesona karena tidak memakai riasan yang tebal dan memilih warna lipstik sedikit orange. Gaya rambutnya yang dibuat terlihat seperti basah dan disisir ke belakang ini juga membuat penampilannya terlihat segar. 5. Flawless Makeup Look

Kali ini unggahannya seperti bukan dirinya melainkan artis Korea. Makeup yang digunakan kali ini menampilkan flawless look karena benar-benar terlihat tanpa noda. Kombinasi warna alis yang berwarna cokelat lebih terang dari biasanya, teknik foundation dan warna lipstiknya sangat pas bahkan terlihat seperti eonni-eonni Korea.