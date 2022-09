SOSOK Chen Giovani Soetanto menjadi perbincangan hangat publik belakangan ini. Chen Giovani, pengusaha cantik calon menantu pengancara kondang Hotman Paris Hutapea.

Putra bungsu Hotman Paris, Fritz Hutapea baru saja melamar Chen Giovani. Menjadi calon menantu Hotman Paris, sosok Chen Giovani pun mengundang penasaran publik.

Berikut potret Chen Giovani yang dirangkum dari akun Instagram pribadi Fritz dan Chen Giovani, Senin (12/9/2022).

Lulusan sekolah kuliner

Chen Giovani bukan sosok sembarangan, tak hanya model paras cantik. Chen adalah lulusan sekolah kuliner ternama di Australia, Le Cordon Blue.

Terjun ke bisnis kuliner

Chen Giovani adalah lulusan sekolah kuliner ternama. Tak heran jika dia kini terjun dan memiliki bisnis kuliner sendiri yang menjual cake dan kue kering.

Gaya modis nan elegan

Chen Giovani memang tak pernah gagal soal memadupadankan busana. Di potret ini, dia tampil modis memadukan blus putih model cowl neck dengan high waist berwarna lavender. Tentu saja celana dengan potongan tinggi di atas pinggang itu membuat kakinya tampak lebih jenjang di kamera.

Tak ketinggalan, Chen selalu memberi sentuhan styling curly blow pada rambutnya agar lebih memesona. Wajahnya pun dipulas cantik dengan makeup flawless look yang tampak glowing saat terkena cahaya. Dipadukan dengan tas Hermes hitam fancy yang elegan, penampilannya pun semakin menawan. Perfect!

Senyum manis

Chen Giovani memang memiliki senyum manis yang memikat hati. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Dalam balutan dress abu-abu bergambar bunga, Chen yang memangku dagu ini tampak begitu memesona. Ditambah lagi dengan pulasan makeup simple look-nya yang sempurna. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona kecantikan Chen pun semakin bertambah. Tak heran jika Fritz Hutapea sampai kepincut melihatnya!

Mesra bersama Fritz Hutapea





Kalau ini potret mesra Chen Giovani dengan Fritz Hutapea saat sedang liburan bersama di Labuan Bajo. Outfitnya simpel saja, memakai bra top hitam yang dibalut crop jaket biru dan celana legging hitam agar lebih nyaman saat berjalan-jalan.

Agar lebih maksimal, dia pun memakai kacamata hitam sebagai pelengkap gayanya. Tak lupa, rambutnya juga di-styling curly blow agar penampilannya lebih memesona. Sambil bersandar manja di bahu Fritz Hutapea, duo sejoli ini tampak begitu serasi. So sweet!

Momen lamaran





Ini merupakan momen romantis Fritz melamar Chen Giovani. Fritz tampak berlutut memperlihatkan kotak cincin kepada Chen yang tampil cantik berbalut gaun hitam.

Chen tampak tersanjung sambil menutup wajahnya saat diberi kejutan tersebut. "She said yes! (dia bilang iya)" tulis Fritz.