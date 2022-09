MUSIM penghujan mulai tiba. Anda harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan. Karena biasanya, musim hujan lebih rawan bagi seseorang untuk terserang penyakit. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan menggunakan produk herbal.

Berbicara soal produk herbal, Deltomed menyediakan berbagai varian yang dapat membantu Anda dalam menjaga kesehatan. Jika tubuh sehat, Anda pun tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar tanpa gangguan apa pun!

Berikut adalah rekomendasi produk herbal Deltomed yang bisa membantu Anda dalam menjaga kesehatan



Deltomed Kojima Korma Jinten Habbatussauda Madu Botol 280ml

Deltomed Kojima Korma Jinten Habbatussauda Madu Botol 280ml memiliki kandungan utama kurma, jinten, (habbatussauda), madu yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menambah nutrisi alami. Miliki produk ini seharga Rp81.800 saja.

OB Herbal 30ml

OB herbal adalah obat batuk herbal pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat OHT (Obat Herbal Terstandar), yang menyatakan bahwa OB Herbal telah lulus melalui uji praklinis. Miliki produk ini seharga Rp11.040 saja.

TeJahe Original 4 Bag

TeJahe Original 4 Bag merupakan permen jahe yang bisa Anda konsumsi untuk menghangatkan tubuh. Ini lebih praktis karena dibuat dalam bentuk permen. Miliki produk ini seharga Rp26.220 saja.

Antangin Permen Aneka Rasa Toples 150 pcs

Permen Antangin aneka rasa kemasan toples isi 150 pcs merupakan permen herbal dengan aneka rasa yang menyegarkan yang terbuat dari kandungan utama ekstrak jahe membuat Permen Antangin terasa menyegarkan. Miliki produk ini seharga Rp25.511 saja.

Manfaatkan Promo Deltomed di AladinMall dan Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Produk Herbal

