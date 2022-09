FEBBY Rastanty menjadi perwakilan aktris Indonesia yang menghadiri peragaan busana Kate Spade New York Spring 2023 di ajang New York Fashion Week. Beberapa selebriti ternama pun turut hadir, mulai dari Rebel Wilson, Maitreyi Ramakrishnan, hingga Regina Hall.

Tak ingin melewati momen, Febby menyempatkan diri berjalan-jalan menikmati suasana kota berjuluk The Big Apple ini. Bintang The Last Prank itu tampil modis mengenakan beberapa koleksi tas dan aksesoris yang fancy. Seperti apa? Dikutip dari press rilis yang diterima MNC Portal, Selasa (13/9/2022), yuk intip beberapa Outfit Of The Day (OOTD) Febby selama di New York!

1. Kunjungi restoran Pietro Nolita





Ini potret Febby Rastanty saat mengunjungi restoran Pietro Nolita. Sedikit tips, apabila Anda berkunjung ke restoran ini, jangan lupa untuk berfoto dengan pakaian berwarna kontras dan bermotif, seperti greenhouse plaid ella dress warna pine grove yang dipakai Febby di potret ini. Siluet A-Line serta motif plaid dari dress itu memberikan kesan retro yang ciamik pada tampilannya.

Untuk alas kakinya, Febby memilih sepatu clubhouse espadrilles warna biru yang terlihat simpel, namun tetap modis. Tak ketinggalan, tas sam icon mini hobo bag warna true white pun turut ditenteng untuk memberikan kesan feminin dan kasual secara bersamaan. Berpose tersenyum manis memamerkan gigi, Febby Rastanty begitu cantik. Super cute!

2. Vintage look





Kali ini Febby tampil anggun dalam balutan bouquet toss pleated dress bernuansa vintage. Dress berwarna biru dengan motif bouquet bunga ini memiliki puff sleeves yang gemas dan tali pinggang berpita sebagai pemanis outfitnya. Agar lebih vibrant, Febby menenteng sam icon mini tote bag warna hijau sebagai statement-nya. Rambutnya dikuncir rapi untuk memberi kesan anggun yang lebih mature. Wajahnya pun dirias natural, membuat pesonanya semakin bersinar.

3. Quirky look

Mengunjungi perumahan di kota New York, Febby tampil eye catching dengan quirky look dan outfit yang feminin. Dia mengenakan dot party julia dress dari koleksi Kate Spade New York Fall 2022 yang terbaru di momen ini. Motif polkadot yang eksentrik ini membuat tampilan Febby lebih artsy sekaligus cute. Memaksimalkan penampilannya, Febby juga menenteng novelty handbag 3d croissant clutch warna allspice cake. Tas mungil yang menyerupai roti croissant ini memberikan statement look yang unik pada penampilannya. Dilengkapi kacamata gaya, penampilan Febby pun semakin chic! 4. Potret bersama Rebel Wilson

Kali ini Febby Rastanty berpose bersama Rebel Wilson. Pecinta serial film komedi musikal Pitch Perfect pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah yang memainkan peran Fat Amy ini. Sangat pangling, bukan? Ya, Rebel Wilson kini memang semakin cantik dan langsing. Dalam perhelatan ini, Wilson tampil simpel memadukan atasan warna lime beraksen pita dengan celana denim bergaya kasual. Untuk alas kakinya, dia memilih high heels bermotif agar tampak lebih jenjang. Kemudian, Wilson menenteng icon small tote warna hijau sebagai statement-nya. Dilengkapi tatanan rambut half ponytail dan makeup simple look, Wilson tampak begitu memesona! Tak kalah mencuri perhatian, Febby pun tampil eye catching dan anggun mengenakan spade flower intarsia sweater yang dipadukan leopard jacquard midi skirt in roasted cashew. Terlihat, dia juga membawa katy leopard convertible shoulder bag yang selaras dengan roknya. Sadar akan ramainya outfit itu, Febby memadukan outfitnya dengan ruby pumps hitam polos yang elegan. Tak ketinggalan, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup natural look dan perona pipi yang on point. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona kecantikannya pun kian bertambah. So gorgeous!