KATE Middleton- Princess of Wales saat ini tengah sibuk menjalani rangkaian prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II di Inggris.

Namun, penggemar Kate di Amerika Serikat dan belahan dunia lainnya bisa melihat sedikit sentuhan Kate di gelaran karpet merah gelaran acara penghargaan bergengsi Emmy Awards 2022 lewat gaya penampilan dari aktris Caitlin Mehner.

Ya, pasalnya Caitlin datang ke Emmys 2022 bersama sang suami, penulis dan sutradara Danny Strong dengan mengenakan gaun warna hijau bertabur glitter rancangan Jenny Packham, Wonder Glitter, gaun yang sama yang dikenakan Kate Middleton saat kunjungannya ke Jamaika, Afrika pada Maret 2022.

Caitlin datang dan berpose di karpet merah, membalut tubuhnya mengenakan gaun hijau tersebut yang ia padukan bersama rambut pirang panjangnya dan pulasan lipstik merah merona di bibir. Berbeda dengan Kate, Caitlin di sini terlihat sangat minim aksesori, ia terlihat hanya memakai cincin emas cocktail ukuran besar, dikutip dari Page Six, Selasa (13/9/2022).

(Foto: Reuters)

Gaun mewah yang dibanderol USD5025 atau sekira Rp74,6juta tersebut hadir dengan desain siluet kerah garis leher off-the-shoulder dihiasi aksen ruffle dan bertabur kristal cantik berkilauan di bagian kerah, tengah dan rok bagian bawahnya.

(Foto: Samir Hussein/WireImage-Page Six)Â

Saat itu, Kate memadukan gaun hijau yang menarik perhatian publik tersebut dengan sepasang anting model tassel dari batu emerald dan berlian milik mendiang Ratu Elizabeth II. Kate yang kini resmi bergelar sebagai Putri Wales itu juga mengenakan gelang emas dan menyematkan Royal Family Order of Queen Elizabeth II dan Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order di gaunnya.

