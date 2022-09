ANYA Geraldine menjadi salah satu aktris yang menghadiri pagelaran New York Fashion Week 2023. Sebelum perhelatan bergengsi itu dimulai, Anya sempat nonton turnamen tenis US Open 2022 terlebih dahulu bersama Raffi Ahmad, Angga Yunanda, Enzy Storia, Refal Hady, hingga Raline Shah.

Tentu saja Anya tak ingin melewati momen berharga itu. Dia pun mengunggah sederet potretnya di Instagram. Seperti apa? Dihimpun dari akun pribadinya @anyageraldine, Selasa (13/9/2022), yuk intip potretnya!

1. Pose serius main tenis

Tak hanya nonton, Anya Geraldine juga berkesempatan turun langsung ke lapangan. Dia bahkan membawa raket, melakukan pemotretan dengan begitu apik. Posenya bermain tenis ini bak atlet sungguhan, bukan? Wajahnya begitu serius, padangannya pun fokus melihat ke depan memastikan bola tak terlewatkan. Dengan ekspresi dan pose seperti ini, entah mengapa pesona Anya terlihat berbeda. Auranya semakin memikat hati para pria! "Mbak panjenengan ayu tenan," tulis ade****.

2. Senyum manis bikin meleleh

Kalau ini pose Anya Geraldine tersenyum semringah. Itu membuat wajahnya terlihat berseri-seri. Ya, pemilik nama lengkap Nur Amalina Hayati ini memang punya daya pikat tersendiri. Dengan paras cantik dan tubuhnya yang semampai, Anya nyaris selalu terlihat sempurna dalam outfit apapun.

Terbukti, hanya dengan kaus oversize, short pants, dan sneakers seperti ini pun pesona Anya sudah ber-damage. Ditambah lagi dengan rambut kuncir duanya yang memberi kesan imut. Padahal riasannya terlihat tak mencolok, sangat cantik natural. Tak heran jika banyak pria yang tergila-gila dengan pemeran Lidya Danira di serial Layangan Putus ini. "Cutie pie!!!!" tulis hes****.

3. Pose selfie dari tribun

Anya Geraldine memang cukup narsis di Instagram. Kali ini dia berswafoto dari tribun memamerkan suasana dan keramaian US Open 2022 yang nampak begitu seru. Senyum lebar yang merekah di wajahnya terlihat begitu manis dan imut. Terlebih, topi biru yang dia pakai sengaja dibiarkan terbalik. Super cute!

4. Potret bersama Enzy Storia dan Refal Hady

Ini potret Anya Geraldine bersama Enzy Storia dan Refal Hady. Enzy memakai outfit yang selaras dengan Anya, serba biru, tapi lebih elektrik dan mencolok. Sementara itu, Refal memilih sweater coklat bergaya simpel ala pria bumi. Pose dua jari peace menjadi gaya gemas Anya di potret ini. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Anya sukses bikin jantung netizen bergetar! "Ka anyaaaaa manisss bgt," tulis nhi****.

5. Tebar pesona

Anya Geraldine kali ini menebarkan pesonanya di jalan kota New York. Yap, pose senyum manis sambil mengangkat dagu ini membuatnya begitu menggemaskan. Terlebih, rambutnya yang panjang dikuncir dua seperti anak kecil. Anya Geraldine memang tak pernah gagal mencuri perhatian. "Beautiful as always," tulis mhm****.