7 fakta sejarah permainan monopoli menarik untuk diulas. Monopoli menjadi salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan.

Cara bermainnya sangat mudah, cukup melemparkan dadu secara bergilir untuk memindahkan bidaknya. Kemudian apabila mendarat di petak yang belum dimiliki pemain lain, dapat dibeli sesuai harga yang tertera. Namun jika petak itu sudah dibeli, pemain lainnya harus membayar uang sewa kepada si pemilik sesuai harga yang sudah ditetapkan.

Berikut 7 fakta sejarah permainan monopoli dirangkum dari berbagai sumber:

1. Dipatenkan 7 Februari 1935

Dalam sejarahnya, permainan papan monopoli dipatenkan pada 7 Februari 1935 atas nama Charles Darrow. Selanjutnya dijual secara massal oleh perusahaan produsen mainan bernama Parker Brothers di Massachusetts, Amerika Serikat.

2. Penemunya adalah Elizabeth

Permainan monopoli berasal dari Amerika Serikat. Penemunya adalah Elizabeth Magie, seorang desainer permainan.

Ia memperkenalkan permainan ini pada tahun 1903. Nama permainannya The Landlord’s Game (Permainan Tuan Tanah).

3. Mulai Dijual 1935

Bentuk permainan monopoli pun semakin berkembang dengan berbagai inovasi.

Parker Brothers mulai membuat dan menjual permainan monopoli ke berbagai negara pada tanggal 5 November 1935.

4. Ada 300 Edisi Monopoli

Saat ini ada lebih dari 300 edisi Monopoli berlisensi yang mencakup semua topik. Dari papan Monopoli versi game hingga film dan acara TV, Monopoli hadir dengan bermacam-macam edisi untuk dinikmati kalangan dari segala usia.

5. Pecahkan Rekor

Tercatat, monopoli telah memecahkan puluhan Rekor Dunia Guinness.

6. Punya Daftar Hadiah Terbanyak

Kejuaraan Dunia Monopoli biasanya diadakan setiap 4 - 6 tahun, terakhir diadakan di Makau pada tahun 2015 dan dimenangkan oleh Nicolò Falcone dari Italia dengan hadiah 20.580 dolar AS (Rp305 jutaan)

7. Nama Jalan Berdasarkan Fakta

Beberapa kartu sertifikat tanah Monopoli ternyata berdasarkan nama jalan di Atlantic City, New Jersey, AS. Salah satu contohnya, Marvin Gardens sebenarnya adalah Marven Garden, dan sekarang menjadi salah satu daerah AS yang paling ramai dikunjungi terutama oleh maniak Monopoli.

(RIN)