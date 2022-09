KEPEMIMPINAN Perdana Menteri (PM) Inggris telah berganti sejak 6 September lalu. Jika sebelumnya tonggak kepemimpinan berada di tangan Boris Johnson, kini telah dipegang oleh Perdana Menteri yang baru, Liz Truss.

Menariknya, meski tongkat kepemimpinan telah berganti, ada satu "petugas" yang masih setia mendampingi dan tak tergantikan. "Petugas" setia yang bekerja di Downing Street No. 10, kantor PM Inggris tersebut, adalah seekor kucing bernama Larry. Bahkan, kucing ini sampai diberi gelar resmi Chief Mouser to the Cabinet Office.

Larry adalah kucing bercorak warna coklat-putih yang telah menjadi penghuni Downing Street No.10 sejak zaman PM David Cameron, yang merupakan PM Inggris dari 2010 hingga 2016.Popularitas Larry yang diyakini lahir pada 2007 ini tak perlu diragukan, hewan berbulu tersebut diketahui sudah memiliki laman Wikipedia sendiri dan akun sosial media Twitter sendiri.

Larry pertama kali diadopsi, disebut karena ia terampil dalam memburu tikus. Mulanya, Larry dibawa oleh salah satu staf Downing Street sebagai hewan peliharaan, untuk anak-anak PM David Cameron. Namun belakangan, dirinya bertugas sebagai pembasmi tikus karena kelihaiannya dalam memburu tikus.

BACA JUGA:Meghan Markle Tolak Serahkan Buket Bunga ke Ajudan Kerajaan, Netizen: Tidak Berkelas!

BACA JUGA:Meghan Markle Dipeluk Erat Penggemar Saat Sapa Rakyat yang Berduka di Kastil Windsor

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Dalam sambutan perpisahannya, Mr. Johnson membagikan kisah tentang Larry yang telah berhasil mengatasi hubungan yang awalnya retak dengan anjing keluarga Johnson, Dilyn. Anjing tersebut diketahui seringkali memiliki hubungan tidak baik dengan kucing dan anjing di kompleks Downing Street, Larry disebut sebagai sosok yang patut ditiru. Selama acara kampanye pada bulan Agustus, PM Inggris terpilih, Liz Truss, yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menyebut bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dan positif dengan Larry. “Dia sering memihak saya. Saya pikir saya salah satu menteri kabinet pilihannya,” kata Liz. Seperti dihimpun dari New York Times dan Indian Express, Rabu (14/9/2022).