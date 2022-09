Jakarta- Tahun ini akan menjadi tahun yang spesial dibanding tahun yang lain-lainnya karena tahun ini adalah tiga belas tahun berdirinya Central Park Mall dan usia ke-enam untuk Neo Soho Mall. Resmi sejak tanggal 9 September 2009, disusul dengan Neo Soho Mall yang diresmikan tanggal 8 September 2016 dan sebagai salah satu mega project dari PT. Agung Podomoro Land.

Bertajuk “Lively” yang berarti semangat dan juga bangkit kembali menjadi semakin lebih baik lagi, di semarakan juga dengan tema disco pop bernuansa ceria dengan penuh ornament warna warni yang akan menghiasi sepenjuru Mal. Periode ini berlangsung mulai dari tanggal 8 September hingga 2 Oktober 2022 dan akan berisikan konten event serta program belanja menarik nan menguntung spesial dalam rangka menyabut hari ulang tahun Central Park dan Neo Soho Mall

“September kali ini akan menjadi bulan yang penuh semangat dengan keriaan dan konten yang menarik dan ditunggu-tunggu oleh para pengunjung setia kami. Awal rangkaian dari Lively ini akan kami hadirkan event dan konten bertemakan Roller Disco Party seperti Roller Disco Rink, Pound Fit Disco Sport, 80’s Cardio Dance, Roller Cardio Workshop, B.O.H FM Performance dalam program event Lively 13 Years dan dilanjut dihadirkannya kembali Dog Does Disco yang sempat hiatus selama dua tahun kebelakang karena pandemic dengan tema Returns.” Jelas Silviyanti Dwi Aryati selaku Asst. Marcomm & Relations General Manager.

Silviyanti juga menambahkan sebagai rasa terimakasih kepada para pengunjung, para tenant, dan partner yang selalu support dan sama sama berjuang hingga saat ini Central Park dan Neo Soho Mall menjadi destinasi belanja favorit pada hingga pencapaian di usia tiga belas tahunnya Central Park Mall dan usia enam tahun Neo Soho Mall. Beragam produk, voucher, dan penawaran menarik akan selalu dipersiapkan secara special untuk para pengunjung setianya.

Dimulai dengan Lively 13 Years, Dog Does Disco “Returns”, Generasi Dairy Free by Jakarta Vegan Guide, Picnic Over Tribeca, 09.09 Deals, Anniversary Cashback, dan beragam program dengan berhujan hadiah lainnya hanya diselenggarakan khusus di bulan September 2022 ini.

ROLLER DISCO PARTY

(9 – 11 September 2022)

Membuka awal rangkaian Lively 13 Years, Central Park dan Neo Soho Mall mengadirkan program yang berisikan beragam kegiatan bertemakan Disco Pop seperti 80’s Cardio Dance, Pound Fit Disco Sports, Roller Cardio Workshop, serta diiringi musik dari DJ Tri Wardoyo, The Lapan 88 dan ditutup dengan

B.O.H. FM (Winky & Kenes). Rangkaian acara Lively 13 Years juga akan dimeriahkan dengan kolaborasi dengan komunitas roller skate seperti Skatelovers dan NCC Rolling. Pop Up Market dengan berbagai makanan dan minuman kekinian, serta beauty products juga hadir sekitar area Tribeca Park. Tidak hanya itu, dekorasi dan juga ornamen juga akan dibangun semeriah mungkin sehingga para pengunjung akan merasa seperti sedang di dalam pesta roller disco.

ROLLER DISCO RINK

(9 – 17 September 2022)

Masih dalam tema 80’s, Roller Disco Rink juga hadir di tengah-tengah Tribeca Park mulai tanggal 9 sampai dengan 17 September 2022. Bekerjasama dengan Skatelovers & Moja Museum, Central Park akan memberi kesempatan para pengunjung untuk bermain dan bersenang-senang sambil menggunakan sepatu roda yang sudah disediakan untuk disewa. Khusus bagi member 360 Club bisa mendapatkan peminjaman sepatu roda dan/atau perlengkapannya gratis bagi 10 orang pertama.

DOG DOES DISCO “RETURNS”

(16 – 18 September 2022)

Setelah sempat hiatus akibat pandemi di dua tahun sebelumnya, Central Park Mall bersama dengan secara khusus menyelenggarakan kembali acara Dog Does Disco dengan tema “Dog Does Disco Returns” yang bermakna kembali lagi, acara ini menjadi acara anjing terbesar yang ditunggu–tunggu selama ini. Beragam hiburan seperti DDD Pop Up Market, Shelter Awarding, Dog Eating & Fun Competition, DDD Icons, Dog Fashion Show & Parade, Animal Communicator oleh Drh. Rajanti, Music Performance by Club Tropicana, Meet & Greet with Bima Aryo dan dengan hosts seperti Kelly Tandiono, Panca Makmun, Nicoline Patricia, Yanti Airlangga dan banyak artis & ikon kenamaan lainnya bersama dengan anjing-anjing mereka. Kegiatan ini akan diadakan selama 3 hari mulai dari tanggal 16 sampai dengan 18 September 2022 di area Tribeca Park, GF.

GENERASI DAIRY-FREE FESTIVAL BY JAKARTA VEGAN GUIDE

(22 - 25 September 2022)

Bekolaborasi dengan Jakarta Vegan Guide, Central Park Mall menghadirkan event Generasi Dairy-Free Festival, festival dairy-free pertama di Indonesia, bahkan di Asia, yang merupakan salah satu bentuk gerakan untuk mendorong generasi-generasi baru untuk mengenal alternatif untuk dairy milk, yaitu plant-based milik sebagai salah satu bentuk dalam mendukung pengurangan emisi karbon. Dalam rangkaian acara akan terdapat pop-up market dengan beragam pilihan produk dan makanan plant-based, workshop, talk show, cooking demo, dan live music performance dengan pembicara kenamaan seperti Andovi Da Lopez, Helga Angelina Tjahjadi dan masih banyak lagi.

PICNIC OVER TRIBECA

(29 September – 2 Oktober 2022)

Kerinduan para pengunjung setia untuk dapat berpinik kembali di area Tribeca Park yang hijau dan asri akan kami jawab kali ini! Mulai dari tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 2022, Picnic Over Tribeca by Local Taste akan kembali dengan bermacam-macam tenant F&B hits di Jakarta. Hanya dengan membeli makanan dan minuman favorit yang dijajakan, para pengunjung dapat langsung picnik di area rumput hijau Tribeca Park, pengalaman yang sangat spesial dan seru.

1DNFTVersary

(30 September – 16 Oktober 2022)

Sebagai dukungan Neo Soho Mall untuk para seniman lokal, Neo Soho Mall bekerjasama dengan IDNFT dalam menghadirkan acara 1DNFTVersary dengan kolaborasi seniman-seniman lokal seperti Sarkodit, Diela Maharanie dan masih banyak lagi. Dalam acara ini, Neo Soho Mall mendukung perkembangan dunia seni Indonesia dalam proses digitalisasinya.

08.09 DEALS

(8 September 2022)

Untuk merayakan anniversary Neo Soho yang ke-6, Neo Soho Mall memberikan program F&B yang tidak dapat dilewatkan, yaitu dengan berbelanja minimum Rp 250.000,- di seluruh tenant Neo Soho Mall, para member 360 Club dapat langsung menukarkan struk pembelanjaan tersebut dengan voucher senilai Rp 50.000 untuk tenant-tenant F&B seperti Ask For Patty, Ben Gong’s Tea, Chatime, Common Grounds, Kkuldak, Llaollao, Tsujiri dan Super Furry di Info Desk, Neo Atrium, GF. Sebuah program yang tidak dapat dilewatkan oleh para foodie.

09.09 DEALS

(9 September 2022)

Ulang tahun identik dengan makan bersama orang tersayang. Dalam anniversary Central Park yang ke 13, dengan berbelanja minimum senilai Rp 250.000,- di seluruh tenant Central Park dan Neo Soho Mall, para pengunjung dapat langsung menukarkan struk pembelanjaan tersebut dengan voucher cashback senilai Rp 50.000 ke tenant-tenant f&b yang berpartisipasi seperti Maison Feerie, Haagen-dazs, Tipsy Cream, R&B Tea, Arabica, Yomies Rice, Ban Ban, Dough Lab, dan Momoiro di Customer Care Center LGM. Tentu hal ini adalah kesempatan yang sayang untuk sampai dilewatkan.

