Tak ada habisnya ide segar yang digagas oleh radio-radio grup MARI. Keenam radio MARI di Jakarta bertukar program dan mengejutkan pendengar radionya masing-masing, untuk memperingati Hari Radio Nasional, 11 September 2022.

Selama sehari penuh, radio JAK 101 FM bertukar dengan HOT 93.2 FM, begitu pula GEN 98.7 FM Jakarta bertukar dengan KIS 95.1 FM, sedangkan MUSTANG 88 FM bertukar dengan MOST Radio 105.8 FM.

Satu Hari Frekuensi Berganti, Satu Jakarta Sibuk Mencari Keenamnya dibanjiri komentar yang beragam melalui media sosial maupun kolom chat NOICE dan what’s app. Berikut ini beberapa komentar pendengar yang muncul dari berbagai kalangan:

“Min, ini kok di mobil saya skrg 105.8 muterinnya lagu-lagunya ga 80s 90s ya, bingung saya nyarinya. Eh kayaknya ini radio mobil sayayang ngebug deh min, soalnya td saya denger malah penyiarnya itu dari Mustang 88 FM," tulis @kevinjcbb.

“Pantes, pagi2 mau cuci mobil knp jadi Hot FM dan lagunya house music pun, gw piker emang sengaja, konsep emak2 senam pagi tiap hari Minggu," tulis @bangsawan_caur.

“Hahaha ketuker iyaa, bingung makanya pas denger Gen kok jadi Kis wkwk,” tulis @clrssassaa. Kebingungan para pendengar ketika radio grup MARI bertukar program.

Bahkan, kalangan selebritas seperti Chicco Jerikho, Soleh Solihun, Tarra Budiman dan Sigit Base Jam juga terkejut dengan pertukaran ini. Melalui akun Instagram- Para selebriti pendengar radio grup MARI yang tengah kebingungan. nya, mereka mengaku kebingungan dengan pilihan lagu dan program siaran dari radio yang biasa mereka dengarkan ternyata berubah drastis di hari tersebut.

Kejutan di Hari Radio Nasional ini sengaja dibuat selain untuk saling memperkenalkan radio-radio grup MARI, juga untuk memberikan pengalaman baru dari kreativitas radio yang tak jauh dari elemen kejutan.

“Radio selalu punya cara untuk memikat telinga dan hati pendengarnya. Banyak elemen dari radio yang nggak bisa didapat dari platform lain, salah satunya elemen kejutan dan juga elemen personal," tutur Head of Content Group MARI Raditya Hardanto.

Sejak awal kemunculannya, radio digunakan sebagai media massa elektronik penyampai pesan dan informasi bagi pendengarnya. Seiring dengan perkembangan zaman, penyiar radio kerap hadir menyapa pendengar dengan lebih akrab, sehingga menimbulkan rasa percaya bahkan muncul keakraban sehingga radio sudah dianggap sebagai ‘teman’ sehari-hari.

Radio-radio MARI Berevolusi Menjadi Content Creator

Setelah melalui masa pandemi yang cukup menantang, radio-radio grup MARI semakin mantap untuk berevolusi. Di antaranya, Most Radio 105.8 FM yang memperkenalkan identitas barunya sebagai MOST 1058 (Most One O Five Eight), Delivering the Most Trending News.

Perubahan secara menyeluruh dalam konten siaran mulai digencarkan MOST 1058 mulai tahun ini. Bila di tahun-tahun sebelumnya, radio yang memiliki komunitas pendengar dengan sebutan MOST PEOPLE ini hanya mengusung musik hits 80-an, kini berevolusi menjadi radio dengan konten berita dan informasi-informasi terkini dengan tambahan bumbu konten musik era ‘80-an.

Sementara itu, radio JAK 101 FM kini memperkenalkan dirinya dengan sebutan baru yaitu JAK 101. Radio ini juga memiliki tagline baru yaitu All Great Things for Your Day yang dimaksudkan sebagai komitmen JAK 101 untuk menyajikan konten audio hiburan dan informatif yang akan menjadi mood booster sehari-hari bagi pendengarnya. Konten-konten radio ini diperuntukkan bagi masyarakat Jakarta yang pada umumnya adalah pekerja, baik di perkantoran maupun entrepreneur.

Di sisi lain, ada radio MUSTANG FM yang hadir di frekuensi 88 FM memposisikan diri sebagai sahabat bagi generasi muda Indonesia khususnya Jakarta. Radio ini mengusung tagline Best Curated Music and Content for Youth, yang semakin menegaskan siapa target pasarnya. Mustang FM memiliki program siaran pagi Mustang Morning Squad dengan Adhi, Ibel dan Pila sebagai penyiar utama serta Gangga sebagai penyiar tamu.

Grup MARI juga mengelola genre konten khusus yang digemari oleh mayoritas wanita di Indonesia melalui radio KIS FM. Pada 2022 ini, KIS FM semakin merangkul pendengarnya dan berperan sebagai sahabat yang paling mengerti wanita, mulai dari konten keluarga, fashion, lifestyle hingga makeup dan segala hal yang happening di antara kaum dengan populasi terbesar di Indonesia ini. Bagi para pecinta musik lokal asli Indonesia, dangdut dan pop Melayu, radio HOT FM adalah pilihan yang paling tepat. Radio ini telah berkomitmen selama lima tahun dan akan terus melanjutkan misinya untuk menebarkan optimisme terhadap musik dangdut di Indonesia bahkan dunia.

Konten siaran HOT FM juga dibuat sebagai hiburan masyarakat dan tentunya membawa berbagai pesan positif yang membangun. HOT FM kini juga telah merangkul lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) pengikut di social media serta lebih dari 300 (tiga ratus) anggota aktif komunitas yang dinamakan TEMAN HOT.

Keseriusan komunitas ini terlihat dengan dibentuknya kepengurusan yang dipimpin oleh Ketua Komunitas yang disebut sebagai Gubernur Teman HOT. Tak ketinggalan, radio GEN FM yang memiliki dua stasiun radio di Jakarta dan Surabaya juga kian menunjukkan prestasinya sebagai radio teratas di tanah air. Pada 2021, GEN FM Jakarta tercatat sebagai radio dengan peringkat teratas dengan total lebih dari 3 juta listenerships.

GEN FM Jakarta maupun Surabaya kian fokus dengan misi menjadikan musik Indonesia sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. GEN FM juga sudah memiliki komunitas aktif yang dinamai KOPER (Komunitas Pendengar) GEN FM dengan lebih dari 900 pengikut.

Selama dua tahun belakangan, grup MARI juga tengah mengembangkan beberapa unit usaha baru, di antaranya MARI Institute yang bergerak di bidang edukasi praktis, dan Anak Radio Store yaitu sebuah platform merchandising yang menawarkan berbagai produk apparel dan aksesoris.

