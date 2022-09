SEDERET artis Tanah Air turut melenggang di panggung New York Fashion Week (NYFW) 2023. Beberapa di antaranya adalah Raffi Ahmad, Raline Shah, Enzy Storia, Angga Yunanda, Anya Geraldine, Refal Hady.

Mereka berlenggak-lenggok di runway New York Fashion Week memperkenalkan produk lokal buatan Indonesia yang mampu bersaing dengan pangsa pasar fashion global. Seperti apa penampilannya? Dihimpun dari berbagai sumber di akun instagram yang dirangkum MNC Portal, Rabu (14/9/2022), yuk intip potretnya!

1. Anya Geraldine









Anya Geraldine tampil memukau dalam balutan outfit yang elegan berupa atasan tanpa lengan dan celana hitam. Aksen cut out serta garis-garis berlubang dari baju itu memberi kesan edgy yang seksi pada penampilan Anya. Ditambah lagi dengan aksesori rantai yang menjuntai manja dari bahunya. Rambut wet look-nya yang dibiarkan terurai pun menambah pesona Anya di perhelatan ini. Agar lebih maksimal, wajah Anya juga dirias dengan look yang natural. Lipstik glossy serta eyeliner biru yang on point membuat penampilannya semakin memukau. Sambil berjalan dan menenteng tasnya yang fancy, Anya tampak begitu menawan!

2. Enzy Storia









Tak kalah mencuri perhatian, Enzy Storia pun tampil memesona saat melenggang di panggung New York Fashion Week. Dia mengenakan kemeja hitam yang transparan serta high waist berwarna senada yang terkesan simpel, namun tetap modis. Ya, kemeja hitam tembus pandang itu membuatnya terkesan seksi di sini, tapi tidak berlebihan lantaran tube top yang dipakai Enzy terekspos di kamera. Memaksimalkan penampilannya, wanita keturunan Aceh dan Polandia itu memakai kacamata dan menenteng tas tangannya sebagai pelengkap. Dengan tatanan rambut wet look yang apik, aura Enzy tampak begitu menggelegar!

3. Raline Shah









Raline Shah juga ikut berlenggok di runaway New York Fashion Week. Berbeda dari yang lainnya, rambut Raline ditata dengan wet look yang terkesan messy di kesempatan ini. Riasan matanya pun tampak lebih eye catching dengan pulasan eyeshadow merah yang mencolok. Outfitnya terlihat lebih kasual, memadukan hoodie bergambar kupu-kupu dan denim hitam. Dipermanis dengan aksesori rantai yang menjuntai, penampilan Raline Shah pun semakin chic!

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

4. Raffi Ahmad



Kini giliran Sultan Andara yang menunjukkan pesona di New York Fashion Week. Raffi Ahmad terlihat begitu tampan dan elegan memakai kemeja kulit unik dengan aksen rantai serta kupu-kupu di bagian dada. Wajahnya dirias dengan garis horizontal biru di hidung agar lebih eye catchy. Dipadukan dengan cargo pants dan pantofel yang fancy, gaya suami Nagita Slavina ini semakin classy. Ditambah lagi dengan tatanan rambutnya yang rapi. Penampilan ayah Rafathar dan Rayyanza ini begitu memukau! 5. Angga Yunanda



Selanjutnya ada aktor muda nan tampan, Angga Yunanda. Kekasih Shenina Cinnamon ini tampil lebih simpel berbalut hoodie hitam bertema kupu-kupu yang dipadukan dengan denim pants dan pantofel hitam. Agar semakin kece, Angga menyampirkan tas mungil hitam sebagai pelengkap gayanya. Dengan ekspresi fierce dan gaya rambut yang sedikit messy, Angga terlihat begitu cool! 6. Refal Hady



Terakhir ada aktor pendatang baru idola kaum hawa, Refal Hady. Pemeran Bian dalam serial Wedding Agreement ini tampak begitu gagah berlenggang di runaway New York Fashion Week. Dia memadukan kaus hitam dengan jaket monokrom bermotif abstrak serta cargo pants berwarna coklat tua. Agar lebih maksimal, Refal juga menyampirkan aksesori rantai di lehernya sebagai statement-nya. Dengan tatanan rambut yang apik dan brewoknya yang macho, kharisma Refal Hady tampak begitu terpancar!