JENO NCT tengah ramai jadi pemberitaan, membuat namanya trending di berbagai linimasa sosial media, terutama Twitter.

Viralnya Jeno ini, terkait debutnya di salah satu pagelaran pekan mode bergengsi di dunia, New York Fashion Week (NYFW) akhir pekan lalu. Jeno didapuk sebagai pembuka perhelatan New York Fashion Week, dengan hadir di acara Vogue World sebagai muse dari desainer Peter Do di pekan mode dunia tersebut.

Debut sebagai model di NYFW untuk koleksi SS2023 Peter Do, Jeno terlebih dulu hadir di acara peringatan perayaan 130 tahun majalah Vogue, penampilan visual rapper, visual dan lead dancer NCT Dream ini sukses mencuri perhatian.

Begitu sampai di Meat Packing District, Jeno menyorot perhatian semua orang. Bukan hanya karena wajah ganteng dan tubuhnya yang tinggi sempurna, tapi juga karena outfit yang dipakai pelantun hits Glitch Mode dan Beatbox tersebut.

Jeno tampil sempurna dalam balutan tuxedo hitam berbahan satin mewah dengan detail lapels dan kantung yang memperlihatkan perut sixpack berototnya. Atasan tuxedo dan celana panjang hitamnya, dipadukan Jeno bersama sepatu boots model sky-high platform hitam, dikutip dari Teen Vogue, Rabu (14/9/2022).

(Foto: Instagram @leejen_0_423)

Penampilan visual Jeno tambah bikin kagum siapa pun yang melihatnya, dengan rambut hitamnya yang ditata dengan gaya wet look menambah kesan dan aura seksi nan menggoda. Wajar kan kalau semua orang dibuat terpana dengan visualnya? Pria tampan bernama lengkap Lee Jeno tersebut mencatat sejarah sebagai satu-satunya artis pria Asia yang hadir di acara Vogue World. Jeno juga lah yang akan bertindak sebagai model pembuka fashion show Peter Do yang digelar Selasa 13 September waktu New York atau Rabu (14/9/2022) waktu Indonesia. (Foto: Instagram @leejen_0_423) Sang desainer, Peter Do menyebut, terpilihnya Jeno sebagai opening model adalah hal yang alamiah, sebab Jeno merepresentasikan vibe dari karya desainnya. โ€œItu adalah hal alami untuk membuat Jeno sebagai model yang membuka pertunjukan. Jeno mewujudkan โ€˜priaโ€™ Peter Do yakni multifaset, percaya diri, dan perintis,โ€ kata Peter, dikutip siaran media resmi SM Entertainment. (Foto: Instagram @leejen_0_423) Selain Jeno, ada juga Shohei dan Eunseok dari SM Rookies yang juga berjalan sebagai model di atas catwalk Peter Do. Ditambah dengan Seulgi, Red Velvet yang juga hadir sebagai bintang tamu spesial.