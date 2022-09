SETELAH sempat hiatus karena pandemi Covid-19, ajang kompetisi kecantikan bergengsi di Tanah Air, Miss Indonesia akhirnya kembali digelar tahun ini.

Tahun ini, malam final Miss Indonesia 2022 siap digelar pada Kamis 15 September mendatang. Malam penobatan Miss Indonesia 2022 yang masuk edisi ke-17 ini, disiarkan langsung oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dari studio tercanggih dan terintegrasi di Asia, yakni Studio RCTI+, Jakarta.

Bertambah spesial, yang mana sudah menjadi tradisi, setiap tahun perhelatan Miss Indonesia selalu dihadiri tamu istimewa dari perwakilan Miss World Organization beserta Miss World. Tahun ini yang akan hadir adalah pemenang Miss World 2021 yaitu, Karolina Bielawska.

Pada malam puncak Miss Indonesia 2022, Karolina Bielawska nanti akan hadir dengan Stephen Douglas Morley, Event Director of Miss World Organization.

Chairwoman Yayasan Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo, menuturkan, meski kunjungan Karolina Bielawska di Indonesia sangat singkat, namun kehadiran wanita asal Polandia itu di Tanah Air akan sangat berarti, khususnya bagi ke-37 finalis Miss Indonesia 2022.

“Kami telah merencanakan agenda yang singkat namun efektif untuk kehadiran Miss World 2021, Karolina Bielawska, di Indonesia. Kami berharap kehadiran Karolina tidak hanya sekedar meramaikan acara malam puncak penobatan Miss Indonesia 2022, tetapi juga dapat memberikan dukungan serta menjadi inspirasi bagi 37 finalis Miss Indonesia 2022 untuk meraih prestasi,” ujar Liliana Tanoesoedibjo dalam gelaran Press Conference Welcoming Miss World, di MNC Studios, Kebon Jeruk, Rabu (14/9/2022).

“Sehingga para finalis dan khususnya pemenang Miss Indonesia 2022, bisa mendapat masukan dan ilmu berarti, terutama untuk tampil di ajang Miss World berikutnya,” lanjutnya.

Khusus untuk ke-37 finalis yang akan bertanding di malam final esok hari, Karolina memberikan semangat dan dukungan sepenuhnya.

“Saya merasa di sini, Miss Indonesia melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mempersiapkan kontestan mereka, projek BWAP, bagaimana mereka bicara dan mempresentasikan diri mereka, sangat-sangat baik,” tutur Karolina.

(Foto: MPI/ Faisal Rachman)

Karolina berharap para 37 finalis tidak tegang saat di panggung malam final nanti.

“Jadi saya hanya berharap melihat mereka tersenyum natural, senang dan menikmati,” imbuhnya.

Spesial tahun ini, gelaran penobatan Miss Indonesia 2022, seperti diungkap Kanti Mirdiati, CEO RCTI dan Project Director Miss Indonesia 2022 akan ditayangkan lebih awal.

“Kami ingin pemirsa di Indonesia bagian Timur dapat menyaksikan hingga selesai tidak terlalu malam,” tuturnya.

Sebagai informasi, Miss Indonesia selalu memiliki peluang serta kesempatan menjadi yang terbaik di ajang Miss World karena kualitas yang dimiliki tidak kalah kompetitif dengan kontestan dari negara lain. Miss Indonesia yang tampil di ajang Miss World, selalu mampu berprestasi serta mengharumkan dan membanggakan nama Indonesia di dunia.

Contohnya yang teranya, Carla Yules sebagai Miss Indonesia 2020 yang berhasil masuk ke dalam Top 6 r Miss World 2021 serta menjadi Miss World Asia 2021. Sebelumnya, Princess Megonondo yang menyandang gelar Miss Indonesia 2019 sukses merepresentasikan perempuan Indonesia di Miss World 2019 dengan membawa pulang prestasi yaitu Top 40 Top Model, Top 10 Beauty With A Purpose (BWAP) dan Top 40 Miss World 2019.

Sementara pada tahun sebelumnya, Alya Nurshabrina menjadi 30 Besar Miss World 2018, Runner-up 1 Beauty with a Purpose (bersama Selandia Baru), 5 Besar Miss World Multimedia, 18 Besar Miss World Talent dan menjadi Finalis Dance of the World.

Selain itu, selama kurun waktu 6 tahun terakhir, Indonesia berhasil masuk dalam 10 besar kontes Beauty With A Purpose di ajang Miss World. Bahkan, Indonesia sempat menjadi pemenang kontes Beauty With A Purpose selama 3 tahun berturut-turut yakni dari tahun 2015 sampai 2017.

Hal Ini menunjukan bahwa kontes Beauty With A Purpose merupakan kekuatan terbesar Indonesia di ajang Miss World. Sementara prestasi terbaik yang pernah diraih Miss Indonesia di ajang Miss World adalah sukses menempati posisi Runner-up dua kali yakni melalui Maria Harfanti (2015) dan Natasha Manuella Halim (2016).

Jangan lupa saksikan kehadiran Miss World 2021 dan juga malam puncak penobatan Miss Indonesia 2022 pada Kamis, 15 September 2022 pukul 17.00 WIB hanya di RCTI.