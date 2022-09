MERAWAT kulit dengan produk perawatan beauty skin care merupakan salah satu cara paling mudah dan popular yang dilakoni banyak orang untuk merawat kesehatan dan kecantikan kulit, terutama orang-orang yang kerap terpapar polusi, kulit bisa mengalami penuaan dini jika tidak dirawat dengan baik.

Berbicara soal beauty skin care, Dermaster merupakan salah satu brand yang bisa Anda pilih untuk membantu merawat kulit Anda supaya lebih sehat dan cerah. Dermaster telah dikenal dalam menghasilkan produk yang berkualitas untuk kulit.

Berikut adalah beberapa produk Beauty Skin care Dermaster yang bisa Anda miliki guna mendapatkan kulit yang sehat dan cerah

1. Dermaster Lavijue Serum & Clabiane Ultra Daily Sunscreen: Lavijue merupakan serum untuk mencerahkan kulit dan membantu menyamarkan flek, melasma, melembabkan, membuat kulit lebih kenyal, dan sebagai anti aging, sehingga kulit menjadi glowing dan lebih cerah bersinar diperkaya dengan DNA Salmon untuk meregenerasi kulit.

Sedangkan Clabiane Ultra Daily Sunscreen SPF 50PA++ merupakan krim tabir surya dengan tekstur yang ringan, mudah meresap di kulit sehingga nyaman digunakan. Diformulasikan untuk melindungi kulit wajah dari paparan sinar UVA dan UVB. Yuk, miliki bundle produk ini seharga Rp1.682.100 saja.

2. Dermaster Oil to Foam 2 in 1 - 150 ml: Dermaster Oil to Foam 2 in 1 dapat membersihkan wajah dengan nyaman tanpa perlu double cleansing. Mengandung 40 persen ekstrak lemon, minyak kelapa, minyak zaitun dan bahan minyak biji jojoba yang dapat membersihkan kotoran pada kulit wajah sekaligus menghapus makeup (2 in 1) tanpa susu pembersih sehingga sangat praktis. Miliki produk ini seharga Rp434.500 saja.

