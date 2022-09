Mode Glam merupakan salah satu brand beauty Indonesia yang mengutamakan bahan-bahan alami serta pembersih yang bermanfaat untuk membersihkan wajah dan tubuh, merawat kesehatan, kecantikan, serta dan keindahan rambut dan masih banyak lagi.

Kini, Mode Glam hadir secara eksklusif di AladinMall by Mister Aladin supaya Aladiners juga bisa mendapatkan manfaat dari beragam produknya. Tak usah khawatir soal harga, soalnya lagi ada diskon hingga 77%!

Rekomendasi beberapa produk unggulan dari Brand Beauty Mode Glam yang bisa Anda beli di AladinMall by Mister Aladin

LA V Botanical Garden Soothing Body Wash Rose & Lychee Extract



LA V Botanical Garden Soothing Body Wash Rose & Lychee Extract hadir dalam aroma eksotis ekstrak mawar & leci memiliki antioksidan dan kaya vitamin C sehingga kulit Anda halus dan cerah. Miliki produk ini seharga Rp78.960 saja.

Mode Glam Herbal Care Green Tea Normalising Cream



Mode Glam Herbal Care Green Tea Normalising Cream mengandung ekstrak teh hijau yang dapat melembabkan dan meregenerasi kulit, serta meredakan iritasi. Ekstrak witch hazel mengurangi kecenderungan terbentuknya komedo dan memungkinkan kulit terbentuk. Miliki produk ini seharga Rp132.000 saja.

Mode Glam Herbal Care Nettle Shampoo

Mode Glam Herbal Care Nettle Shampoo merupakan shampoo berbahan dasar kelapa, mengandung zat pembersih yang sangat lembut pada rambut dan kulit kepala. Ini secara efektif membersihkan, memurnikan dan menutrisi rambut. Miliki produk ini seharga Rp116.000 saja.

Herbal Care Face Toner Almond Flower (200ml) + 2x

Herbal Care Face Toner Almond Flower merupakan moisturizing face toner wajah untuk semua jenis kulit dengan kandungan bunga almond yang menyegarkan, melembabkan dan mengembalikan PH kulit wajah menjadi netral. Miliki produk ini seharga Rp156.000 saja.

Mode Glam Ekel Collagen Ultra Hydrating Essence



Mode Glam Ekel Collagen Ultra Hydrating Essence Mask merupakan masker wajah esensi yang menyegarkan & menenangkan. Mengandung Ekstrak Kolagen & Gliserin untuk menghidrasi kulit secara intens & menenangkan. Miliki produk ini seharga Rp20.000 saja.

Manfaatkan promo Mode Glam di AladinMall by Mister Aladin untuk merawat kulit cantik Anda

Kapan lagi bisa mendapatkan produk perawatan kulit dengan diskon hingga 77%? Makanya, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk borong produk Mode Glam sebanyak-banyaknya di AladinMall by Mister Aladin!

Plus, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu.Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

