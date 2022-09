JAKARTA - Hadir di Indonesia melalui Kawan Lama Sejahtera sebagai distributor tunggal lebih dari 15 tahun, Nilfisk bersama Kawan Lama Sejahtera mempersembahkan Nilfisk Experience Store pertama di dunia yang bertempat di Living World Alam Sutera.

Mengusung tagline Nilfisk Experience Store 'Bringing The Experience Closer to You', Nilfisk hadir untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya lewat pengalaman baru akan cleaning equipment untuk produk konsumer, komersial, dan industrial. Pengalaman ini dikemas dalam bentuk digital dan aktivitas penunjang yang menitikberatkan pada inovasi segmen industri yang menjadikannya sebagai experience store pertama di dunia.

Kawan Lama Sejahtera, salah satu unit bisnis dari Kawan Lama Group pada pilar commercial & industrial, adalah perusahaan yang menyediakan solusi untuk berbagai jenis industri di Indonesia, yang hadir sejak tahun 1955 dan dipercaya menjadi distributor tunggal dan utama untuk berbagai brand teknik ternama bertaraf internasional. Salah satunya Nilfisk, sebagai brand asal Denmark yang memproduksi cleaning equipment.

"Dengan pembukaan Nilfisk Experience Store, kami yakin bahwa kami akan memberikan pengalaman Nilfisk yang baru kepada pelanggan, meningkatkan brand awareness dan pertumbuhan bisnis di kawasan Asia-Pacific, khususnya Indonesia," ujar Michael T Hansen, Head of Nilfisk Asia-Pacific.

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan, yang membuat orang lebih fokus pada kebersihan dan kesehatan daripada sebelumnya. Saat ini kebersihan menjadi bisnis yang penting untuk semua industri, dan proses pembersihan kini bergerak dari belakang panggung ke depan panggung.

Vincent Mintarja, Product Director PT Kawan Lama Sejahtera juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah paradigma kebersihan. "Oleh sebab itu, Nilfisk Experience Store hadir untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada konsumen, sehingga menjadi acuan dalam memenuhi kebutuhan secara optimal baik untuk produk konsumer, komersial, dan industrial. Dalam dunia industri, lini bisnis automotive, oil and gas, food and beverage, pharmacy serta hospitality merupakan sektor bisnis terkuat yang membutuhkan cleaning equipment khususnya di Indonesia,” katanya.

Berbeda dari tenant yang lain, Living World Alam Sutera kali ini menghadirkan Nilfisk Experience Store, lengkap dengan Central Information by Digital Experience, Industrial Virtual Reality, Product Demo, dan Lounge.

Living World bersama dengan Nilfisk dan Kawan Lama Sejahtera juga terus berinovasi untuk meningkatkan edukasi di Indonesia dengan membangun fasilitas pendukung program link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

Salah satunya dengan menyediakan area Training Center Room serta peralatan praktik berstandar industri yang dapat dimanfaatkan oleh para guru dan peserta didik, khususnya program keahlian Perhotelan dalam melakukan praktik kerja melalui Collaboration Courses. Lewat inovasi dan solusi yang dihadirkan selama lebih dari 100 tahun, Nilfisk telah memainkan peran penting dalam kontribusi terhadap standar kebersihan ke berbagai area bisnis dan tidak diragukan lagi akan terus meraih standar tertinggi pembersihan.

