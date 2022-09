NAMA Isyana Sarasvati dan Afgansyah Reza menjadi perbincangan hangat publik di media sosial. Pasalnya, dua penyanyi Tanah Air ini terpilih menjadi perwakilan Indonesia untuk menghadiri presentasi Coach Spring 2023 pada ajang New York Fashion Week.

Bukan tanpa alasan, Isyana dan Afgan dinilai memiliki semangat optimisme dan berani mengekspresikan diri secara autentik serta selera fashion yang orisinil dan elegan. Dalam momen ini, mereka juga bertemu artis-artis papan atas, salah satunya aktor Korea Selatan Yoon Chan Young.

Nah, jadi penasaran kan seperti apa penampilan Isyana dan Afgan di New York Fashion Week? Yuk, intip potretnya!

1. Isyana tampil stunning

Mengutip rilis resminya, Isyana Sarasvati tampil stunning memadukan bra top hitam yang dipadukan dengan Coach Plaid Shearling Aviator sebagai outer dengan sentuhan warna kuning neon. Dia memadukan outfitnya dengan high waits hitam serta high heels putih agar kakinya tampak lebih jenjang.

Coach Bandit Shoulder Bag dengan detail ikon ‘C’ pada bagian push pin closure yang ditentengnya menambah sentuhan gaya 90s grunge yang kece maksimal. Ditambah lagi dengan aksesori kacamata dan gaya rambutnya yang nyentrik. Isyana Sarasvati memang tahu betul cara curi perhatian publik!

2. Afgan tampil outstanding

Afgan tampil outstanding mengenakan Coach Oversized Flannel Shirt. Kemeja flanel dengan kotak-kotak besar dramatis ini terinspirasi oleh kepala desainer pertama Coach, Bonnie Cashin. Ya, siluet casual ini memiliki warna pop up senada dengan Isyana. Agar lebih maksimal, Afgan juga menenteng Coach Bandit Shoulder Bag 20 dengan ukuran yang lebih kecil dari isyana dan tali yang adjustable sehingga cocok dikenakan sebagai crossbody.

Aksesori mungil itu membuatnya semakin bersinar dalam dalam pertunjukan Coach Spring 2023. Dilengkapi kacamata hitam dan tatanan rambut yang apik, penampilan Afgan pun semakin chic!

3. Potret Isyana dan Afgan bareng Yoon Chan Young





Inilah salah satu alasan nama Afgan dan Isyana menjadi buah bibir publik. Mereka sukses membuat para pecinta drama Korea heboh sekaligus iri karena berfoto bersama pemain All of Us Are Dead, Yoon Chan Young. Yoon Chan Young tampil kece dalam balutan outfit simpelnya, T-Shirt COach dengan printed bergambar Teddy Bear dan celana pendek coklat yang bermotif sama dengan jaket Isyana. Dia memadukan outfitnya dengan sepatu boots untuk memberi kesan bold yang elegan.

Beberapa aksesoris pun turut dipakai, menghiasi leher hingga telinganya. Tak ketinggalan, tas coklat dari Coach pun turut disampirkan di bahunya. Hanya dengan pose jempol andalan para lelaki, gaya Yoon Chan Young ini sudah sukses bikin para wanita histeris!