KARTIKA Berliana adalah presenter televisi disebuah acara talkshow sekaligus model. Memiliki nama lengkap Kartika Beliana Tjakradijaja, Ia telah menjadi ibu dari dua orang anak. Sebagai ibu dari dua orang anak, proporsi badan Kartika masih terbilang bugar bahkan seksi.

Menikah dengan pria bernama Gillian Pangalila yang merupakan sepupu dari aktor tampan Randy Pangalila. Dijuluki hot mom, Kartika selalu menampilkan kegiatan olahraganya di akun Instagram miliknya.

Seperti apa potret hot mom baru ini? Berikut Okezone rangkumkan dari akun Instagram pribadi miliknya @kartikaberlianaofficial, Kamis (15/9/2022).

1. Rajin berolahraga

Pada unggahannya, Kartika tampak sedang berasa di sebuah tempat fitness yang biasa Ia gunakan. Tetap tampil menarik dengan makeup saat berolahraga, hot mom ini mendapat banyak pujian. “Is that body of mother with 2 kids…tell me…” tulis @im.**

2. Perut sixpack





Karena rutin melakukan olahraga, Kartika mempunyai perut sixpack yang membuat pria jatuh cinta. Dengan bra sport dan legging yang digunakan, Ia memperlihatkan betapa bagusnya bentuk perut yang dimiliki.

3. Dress hitam seksi





Dress hitam yang ketat dipakai hot mom cantik ini menambah seksi penampilannya. Menunjukan lekuk tubuh indahnya, dress tersebut nampak cocok digunakan olehnya.

4. Pose dengan outfit mamba





Wah, outfit serba hitam ala mamba ini menambah kesan dewasa dan seksi dalam satu waktu. Outfit mamba ini ternyata membuat dirinya mendapat pujian karena cocok menggunakan warna hitam yang membuat kulit putihnya bersinar.

5. Cantik natural Pada foto di atas, Kartika terlihat tidak menggunakan riasan sedikitpun. Ia melakukan olahraga dengan rutin agar bentuk tubuhnya seletah melahirkan bisa kembali seperti dulu. 6. Body goals yang meresahkan Memiliki paras yang cantik dan body goals merupakan idaman semua wanita terutama yang sudah memiliki anak. Tidak gampang mengembalikan proporisi tubuh setelah melahirkan namun ternyata Kartika mampu malah sekarang menjadi idaman banyak pria. 7. Membagikan kegiatan olahraga Selain menjadi presenter dan model, Kartika juga menyempatkan untuk melakukan olahraga disela kesibukannya. Dengan membagikan kegiatan olahraga di akun Instagramnya, secara tidak langsung Ia dapat mempengaruhi pengikutnya untuk mulai berolahraga.