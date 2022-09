SEMPAT hiatus karena pandemi Covid-19, ajang pemilihan Miss Indonesia akhirnya tahun ini bisa kembali digelar.

Perhelatan malam final dari 37 finalis dari seluruh Provinsi Indonesia. memperebutkan mahkota Miss Indonesia 2022 pun masih terus berlangsung seru.

Chairwoman Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan para finalis Miss Indonesia tahun ini, hadir dengan kemampuan yang luar biasa tak hanya paras cantik tapi juga kemampuannya.

“Mereka sangat-sangat luar biasa ya, mereka semua punya background yang berbeda, mempunyai ability dan prestasi yang luar biasa, jadi saya melihat mereka sangat sangat baik sih,” tutur Liliana Tanoesoedibjo saat ditemui MNC Portal di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (15/9/2022).

Liliana menambahkan penilaian Miss Indonesia tahun ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Ada yang berbeda, jadi ada head to head challenge kali ini di fast track yang ketujuh, jadi ada enam fast track yanh lainnya yaitu ada model, ada art and photograph, juga ada beauty with a purpose, ada sport, ada social media, jadi mereka itu di fast tracknya bertambah satu,” tuturnya.

Ia sebagai ketua Dewan Juri berharap siapapun yang jadi pemenang Miss Indonesia 2022 kelak bisa berprestasi dan membanggakan nama Indonesia di ajang Miss World.

“Harapannya kepada yang pemenang nantinya ya, tentunya menjadi Miss Indonesia yang bisa berprestasi di ajang Miss World dan perempuan yang berintegritas, yang baik menjaga nama Miss Indonesia,” pungkas Liliana.

BACA JUGA:Selain 4 Kriteria Utama, Liliana Tanoesoedibjo Sebut Miss Indonesia 2022 Harus Punya Hati Tulus

BACA JUGA:Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Cara Penilaian ke-37 Kontestan di Malam Puncak Miss Indonesia 2022

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

(rpa)