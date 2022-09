PERHELATAN malam puncak Miss Indonesia 2022 makin menegangkan dan membuat penasaran. Dari 37 finalis, sudah terkurasi Top 5, lima finalis terbaik. Top 5 yang telah terpilih pun langsung menjalani sesi Q&A atau tanya jawab dengan para juri.

Miss Jawa Timur, Alyssandra Winyoto mendapat giliran pertama dalam sesi Q&A yang diberikan langsung oleh Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2022, Liliana Tanoesoedibjo.

“Seorang Miss Indonesia dalam menjalankan tugasnya mempunyai label Beauty With A Purpose, dapatkah anda jelaskan tentang hal ini?,” tanya Liliana Tanoesoedibjo kepada kelima finalis.

Setelah Miss Jawa Timur giliran selanjutnya disusul oleh Miss Bali Ida Ayu Laksmi, Miss Sulawesi Utara Audrey Vanessa, Miss Riau Naomy Angelica, dan Miss Kalimantan Barat Angelina Aqila.

Dari pertanyaan tersebut, kelima finalis berhasil menjawabnya dengan begitu yakin dan percaya diri menggunakan bahasa Inggris, meskipun Miss Kalimantan Barat sempat gugup saat mendapatkan giliran terakhir.

Tak hanya dibuat tegang, dalam sesi Q&A lima besar finalis Miss Indonesia 2022 tersebut, penonton juga dibuat terharu saat giliran Q&A Miss Bali, Ida Ayu Laksmi.

Pasalnya, salah satu penonton yang hadir terlihat membawa sebuah bingkai foto sosok mendiang sang ibu.

Hal itu pun lantas membuat Miss Bali sempat meneteskan air matanya saat telah berhasil menjawab pertanyaan dari Liliana Tanoesoedibjo.

Dalam kesempatan itu, Liliana Tanoesoedibjo mengaku puas dengan jawaban kelima finalis Miss Indonesia 2022 yang telah dekat untuk meraih mahkota merah.

“Semua para tim juri disini juga sudah tau bahwa ke limanya ini jago-jago dalam menjawab pertanyaan. Kita juga melihat mereka sangat luar biasa. Semuanya all out dan semunya lakukan yang terbaik. Jadi jangan pernah stress, dan always do like you do your self ya. Jadi jangan become somebody tapi you always do your self,” pesan Liliana kepada 5 finalis Miss Indonesia 2022.

