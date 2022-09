MALAM final Miss Indonesia 2022 baru saja usai digelar malam ini, Kamis (15/9/2022). Finalis dari Sulawesi Utara, Audrey Vanessa diumumkan oleh Daniel Mananta sebagai Miss Indonesia 2022.

Selain sukses meraih dua kategori Fast Track, untuk Talent Show dan Sosial Media. Audrey juga memukau para juri di sesi babak tanya jawab saat masih menjadi Top 5.

Pertanyaan diketahui langsung oleh Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2022, Liliana Tanoesoedibjo.

“Seorang Miss Indonesia dalam menjalankan tugasnya mempunyai label Beauty With A Purpose, dapatkah Anda menjelaskan tentang hal ini?,” tanya Liliana Tanoesoedibjo.

Dengan lantang dan tanpa terbata-bata, dara berusia 22 tahun tersebut menjawan bahwa Miss Indonesia bagi dirinya adalah lebih dari suatu titel atau gelar semata. Tapi media suara, untuk menyuarakan suara jeritan orang-orang yang tidak berdaya.

“Miss Indonesia with Beauty With A Purpose is more than just a titel, has to willing to take responsibilty. Raise my voice not to shout, but for the hopeless. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love,” jawaban lugas Audrey.

Melontarkan jawaban di atas, tak heran Audrey berhasil memukau para juri dan terpilih sebagai Miss Indonesia 2022 mengalahkan empat pesaing lainnya, yakni Jawa Timur, Riau, Bali dan Kalimantan Barat. Sekali lagi selamat kepada Audrey Vanessa, Miss Indonesia 2022 terpilih

