FINALIS Miss Indonesia 2022 asal Sulawesi Utara, Audrey Vanessa berhasil dinobatkan Miss Indonesia 2022 pada malam final hari ini, Kamis (15/9/2022).

Memukau sejak masa karantina dan di panggung malam final, dara cantik berusia 22 tahun tersebut berhasil memukau dewan juri.

Sehingga akhirnya lima juri, Chairwoman Miss Indonesia Organization dan Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2022, Liliana Tanoesoedibjo, Ferry Salim, Maria Harfanti, Peter F Saerang dan Natasha Mannuela memutuskan Audrey Vanessa sebagai Miss Indonesia 2022.

Siapakah sosok Audrey Vanessa yang berhasil meraih mahkota Miss Indonesia 2022? Berikut rangkuman singkatnya dari berbagai sumber, Kamis (15/9/2022).

Bernama lengkap Audrey Vanessa Susilo, sesaat setelah dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2022, Daniel Mananta sebagai pembawa acara sempat mengungkapkan kalau Audrey Vanessa merupakan sosok anak sulung di keluarganya.

Dara kelahiran 2000 alias masih berusia 22 tahun ini adalah mahasiswi di Monash University, Australia. Ia juga merupakan peraih beasiswa penuh dari Monash University “Monash International Leadership Scholarship”.

Aktif dalam berbagai kegiatan, sebagai pembicara dalam berbagai komunitas sosial. Sebelum menjadi Miss Indonesia 2022, Audrey juga meraih Juara 1 Nona Manado, Sulawesi Utara 2022.

Dara cantik ini merupakan penggemar dari sosok Bunda Teresa, sampai menjadikan salah satu pesan dari Bunda Teresa sebagai moto hidupnya. “Not all of us can do great things. But we can do small things with great love,”

