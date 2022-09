NAMA Audrey Vanessa malam hari ini, Kamis (15/9/2022) resmi diumumkan menjadi Miss Indonesia 2022 terpilih.

Menonjol semenjak masa karantina, dan tampil maksimal di panggung malam final penobatan Miss Indonesia malam ini, termasuk ketika sesi tanya jawab dengan panelis juri. Tak heran Audrey berhasil mengalahkan 36 finalis Miss Indonesia.

Bisa sukses meraih mahkota Miss Indonesia 2022, melanjutkan perjuangan Carla Yules Miss Indonesia 2020, tentu Audrey Vanessa bukan sekedar perempuan biasa.

Yuk kenal lebih dalam Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022 terpilih dengan menyimak ulasan lima fakta menarik tentang sosok dara berusia 22 tahun ini. Menghimpun berbagai sumber, berikut ulasannya.

1. Berotak encer: Audrey diketahui tengah menempuh pendidikan di Australia. Tepatnya di Monash University, dengan mengambil double major sekaligus. Accounting dan Finance. Jangan salah, ia berkuliah dengan menerima beasiswa penuh dari program “Monash International Leadership Scholarship”.

2. Piawai main alat musik: Bukan hanya pintar secara akademis, Audrey juga berbakat di bidang seni. Ia andal memainkan tiga alat musik yakni biola, gitar dan piano.

(Foto: Instagram @missindonesia)

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

3. Menang dobel Fast Track: Selain titel Miss Indonesia, pencapaian gemilang Audrey di Miss Indonesia adalah ia merupakan juara dobel titel Fast Track yakni Talent Show dan Sosial Media.

4. Aktif di modelling: Sebelum menjadi Miss Indonesia 2022, Audrey juga meraih Juara 1 Kompetisi Nona Manado, Sulawesi Utara 2022.

5. Mengidolakan Bunda Teresa: Mengidolakan Mother Teresa, moto hidup Audrey adalah salah satu pesan bijak dari Bunda Teresa. Not all of us can do great things. But we can do small things with great love,”.

BACA JUGA:Selamat Audrey Vanessa Jadi Miss Indonesia 2022!

BACA JUGA:Jawaban Tegas Audrey Vanessa Antarkan Jadi Pemenang Miss Indonesia 2022