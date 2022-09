Model fashion terus berkembang dari waktu ke waktu. Makanya, tak heran jika banyak orang yang ingin selalu tampil up to date. Salah satu hal yang bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengupgrade fashion Anda.

Untungnya, AladinMall by Mister Aladin hadir untuk memberikan Anda model fashion yang kekinian. Selain itu, harganya juga terjangkau. Anda bisa mendapatkan koleksi fashion di bawah Rp149.000 saja baik pria maupun wanita.

Rekomendasi Model fashion yang bisa Anda dapatkan di AladinMall by Mister Aladin

Kiyo Vella Blouse

Kiyo Vella Blouse Airflow Crinkle Jumbo memiliki warna mint yang kekinian. Model sleeve puff-nya juga dapat menutupi lengan yang besar. Blouse ini dapat digunakan dalam acara formal maupun kasual. Miliki produk ini seharga Rp53.500 saja.

Cottonology Kemeja Santagio

Cottonology Kemeja Santagio ini dilengkapi dengan motif kotak-kotak dengan warna dasar navy. Menjadikan pria lebih manly jika mengenakan kemeja ini. Tersedia dari ukuran S hingga XXL, kemeja kece ini hanya dibanderol seharga Rp100.000 saja.

Gykaco Shiza Pink

Gykaco Shiza Pink merupakan sling bag merah muda yang dilengkapi dengan magnet pembuka. Tali ransel yang dapat disesuaikan, tali selempang yang dapat disesuaikan, terdapat 1 kompartemen utama dan logo khas Gykaco. Miliki produk ini seharga Rp75.000 saja.

Brand Revolution Stableford White Hat

Brand Revolution Stableford White Hat merupakan topi kasual bernuansa monokrom untuk kesan modern. Warna putih. Desain curved peak. Tali yang dapat disesuaikan. Miliki produk ini seharga Rp89.500 saja.

Kingship Kacamata Polarized Sebastian Sunglasses

Kacamata Polarized Sebastian Sunglasses, merupakan Kacamata Fashion Ukuran All Size dan Ringan, terdapat warna Gold, Black, dan Silver. Kacamata dengan lensa bulat, terdapat dudukan plastik di bagian hidung, sedangkan pada bagian gagang berbentuk tipis dan lurus. Miliki produk ini seharga Rp138.600 saja.

Yuk, segera borong fashion kekinian di AladinMall by Mister Aladin mumpung harganya di bawah Rp149.000 + gratis ongkir ke seluruh Indonesia!

Kapan lagi bisa mendapatkan produk fashion kekinian dengan harga di bawah Rp149.000 saja? Makanya, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk borong produk fashion sebanyak-banyaknya di AladinMall by Mister Aladin!

Plus, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu. Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda!

(mrt)