PERMASALAHAN sulit tidur atau kerap disebut juga sebagai insomnia dapat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Kurang istirahat atau tidur dapat berdampak pada produktivitas manusia di keesokan harinya.

Terdapat beberapa cara atau tips untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa tips dan cara ini umum dilakukan oleh banyak orang untuk mempermudah proses tidur. Apa sajakah itu? Mari kita lihat!

Minum Susu

Susu hangat telah lama menjadi alternatif bagi orang-orang yang mengalami masalah sulit tidur. Hal ini tidak mengherankan mengingat susu memiliki kandungan triptofan yang merupakan salah satu jenis asam amino yang memicu rasa kantuk. Hal ini karena triptofan merupakan pemantik dari hormon serotonin yang membuat badan dan pikiran menjadi lebih rileks sehingga tidur menjadi lebih mudah dan nyenyak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Yosefina Kiden Boli, Sugianto Hadi, Ani Sutriningsih dengan judul Perbedaan Kualitas Tidur Lansia Sebelum Dan Sesudah Minum Susu Hangat Di Panti Griya Kasih Siloam Malang, yang dimuat pada Jurnal Nursing News Vol. 3 No. 3 tahun 2018, menunjukkan bahwa adanya perbedaan nyata antara kualitas tidur lansia sebelum dan setelah minum susu hangat secara rutin sebelum tidur dimana sebelum diberi susu hangat.

Lebih dari separuh lansia yaitu sebanyak 11 orang (55%) memiliki kualitas tidur tidak baik. Setelah mengkonsumsi susu hangat, sebagian besar lansia yaitu sebanyak 16 orang (80%) memiliki kualitas tidur yang baik.

Mendengarkan Musik

Jika meminum susu tidak cukup efektif untuk membuat anda tertidur, mendengarkan musik mungkin bisa menjadi solusinya. Musik-musik klasik seperti permainan piano maupun biola bisa menjadi alternatif dalam memudahkan proses anda untuk tertidur. Mendengarkan musik klasik dapat membuat pikiran dan badan yang tegang menjadi lebih rileks sehingga memudahkan anda untuk tertidur.

Bahkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Satrio Dhiaputra Prayudi dan Ananta Yudiarso dalam Jurnal Mediapsi UB Vol. 7 No. 1 tahun 2021 membuktikan bahwa mendengarkan musik berjenis slow pada saat tidur di malam hari mampu meningkatkan istirahat kearah yang lebih baik dan mencapai tahap tidur REM (Rapid Eye Movement) atau tahap bermimpi yang berkepanjangan.

Mematikan Lampu

Beberapa orang ada yang bisa tidur dengan mematikan lampu kamar dan ada juga yang tidak. Jika anda termasuk golongan pertama, maka mematikan lampu bisa menjadi alternatif solusi dari masalah tidur anda. Hal ini karena dengan mematikan lampu, secara tidak langsung menstimulus pikiran dan badan kita untuk turut memejamkan mata mengingat kondisi yang gelap, yang pada akhirnya menyebabkan kita akan lebih mudah untuk tidur.

Dalam publikasi yang dilakukan oleh Rista Suci Rusmiyati, Yuyun Tafwidhah, Abror Irsan yang berjudul Effect Of Lamp Light Use With Juvnile’s Sleep Quality In Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak menunjukkan ada pengaruh penggunaan cahaya lampu terhadap kualitas tidur remaja. Dengan tidakmenggunakan lampu pada saat tidur kualitas tidur seseorang akan semakin baik.

Matikan dan Jauhkan Gadget Anda

Selama satu hari penuh, kita tidak bisa melepaskan diri dari gadget yang kita miliki karena tuntutan aktivitas. Kebiasaan ini kadang terbawa hingga malam hari yang mana merupakan waktu dimana kita seharusnya tidur atau beristirahat.

Mematikan dan menjauhkan gadget dari jangkauan bisa sangat membantu anda untuk lebih mudah tidur mengingat gadget mendatangkan banyak distraksi seperti mengundang hasrat untuk terus menonton video atau sekedar scrolling sosial media yang pada akhirnya menyebabkan anda semakin sulit untuk tidur.