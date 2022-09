Hadir di Grand Final Miss Indonesia 2022, Carla Yules Beri Semangat kepada 37 Finalis

MALAM Final Miss Indonesia 2022 masih berlangsung. Acara tersebut akan memilih satu dari 37 finalis yang mewakili 34 provinsi daerah di Indonesia.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Miss Indonesia 2020, Carla Yules. Dalam kesempatan itu, dia mengaku senang karena melihat 37 finalis dengan latar belakang yang berbeda.

“Di acara ini mereka menjadi satu. Mereka mengumpulkan yang namanya courage atau semangat mereka bersama-sama untuk menghadapi malam final dan pastinya untuk menjalani segala macam hal di masa karantina mereka semua dan saya sangat bangga sih,” ujar Carla Yules saat ditemui MNC Portal di Studio RCTI Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (15/9/2022).

Tak lupa dia pun memberi semangat dan memberi pujian kepada 37 finalis Miss Indonesia 2022. “Carla berharap mereka bisa memberikan yang terbaik malam ini. Untuk kalian semua, so do your best,” ucapnya.

BACA JUGA : Final Miss Indonesia 2022, Liliana Tanoesoedibjo Harap Pemenang Bisa Unggul di Ajang Miss World

Carla Yules sendiri sudah menjabat sebagai Miss Indonesia 2020 selama lebih dari dua tahun. Dia mengaku sangat puas dengan prestasi yang ditorehkannya selama ini. Bahkan dia sempat menyabet posisi 6 besar di Miss World Asia.

“Perasaan saya pastinya saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik kepada saya, saya diberikan banyak pengalaman, pelajaran dan pembekalan hidup pastinya dalam dua setengah tahun menjadi Miss Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Carla juga merasa bersyukur atas proses Beauty with a Purpose yang dijalaninya.

“Selama dua tahun itu juga banyak yang dipelajari terutama saat beauty with a purpose sangat berkesan, itu sangat luar biasa itu benar-benar penggerakan iman, pembangunan diri dari jasmani, rohani, hati semuanya, and im very grateful for a title as Miss Indonesia 2020-2021,” paparnya.

Ke depannya, Cara Yules akan terus mengemban tugasnya untuk membantu orang di sekitarnya dan juga meneruskan kariernya.

“Gonna continue to be the servant of life jadi saya akan berkarya terus selalu untuk membantu orang di sekitar saya pastinya dalam tujuan saya utama tapi tetap dalam mencapai karier dulu, kemudian along the way harus lebih im tryin my best to be a blessing always anywhere and wherever God places me,” tutupnya.