DI tengah duka dan rangkaian prosesi acara pemakaman mendiang Ratu Elizabeth II. Ada saja hal menarik yang disoroti oleh para netizen di sosial media.

Contohnya potret Major Jonathan Thompson, yang viral saat tertangkap kamera berjalan di sisi samping, mengantar peti jenazah Ratu Elizabeth II. Mengenakan seragam militer dan rok kilt ditambah wajah tampannya, visual penampilan Major Jonathan menarik perhatian netizen.

Sebelum menjalankan tugas barunya sebagai orang kepercayaan Raja Charles III, Major Jonathan Thompson dari Battalion Royal Regiment of Scotland batch 5 ini merupakan ajudan pribadi paling senior yang menjaga Ratu Elizabeth II, dikutip dari Daily Mail, Jumat (16/9/2022).

Berstatus sudah menikah dan bahkan sudah memiliki putra berumur 4 tahun dari pernikahannya dengan sang istri, Caroline. Ketampanan pria lulusan Aberystwyth University tersebut tetap memukau mata banyak

netizen.

(Foto: Reuters)

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Salah satunya bisa dilihat dari video TikTok yang diunggah netizen pemilik akun bernama @juliethm1412 baru-baru ini. Mengunggah kolase video dan foto-foto pria yang akrab disapa Jhonny tersebut, sang netizen menyebutkan, visual tampan Major Jonathan adalah ‘setitik cahaya terang’ di tengah duka kepergian Ratu Elizabeth II.

(Foto: tangkapan layar TikTok @juliethm1412 )

“Some light during these sad times,” tulis @juliethm1412 sebagai keterangan video yang sudah memperoleh lebih dari 59 ribu like tersebut.

Terlihat di kolom komentar, banyak yang terpukau dengan wajah ganteng sang ajudan pribadi Ratu Elizabeth II tersebut.

“Kok kayak Chris Martin,” komentar akun ****** Dewi Utami

“Tampannyaaa,” puji Ha***ni singkat.

“He is very handsome,” tambah akun user*****7695612

“My crush, sejak Platinum Jubilee,” tulis netizen pemilik akun bernama Vanessa***uete

BACA JUGA:Viral Potret Ganteng Roger Danuarta Saat Muda, Disebut-sebut Mirip Lee Min Ho

BACA JUGA:5 Potret Ganteng Al-Ghazali yang Baru Saja Berulang Tahun Ke-25