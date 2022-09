ISTRI Will Smith, Jada Pinkett Smith mengunggah foto selfie cantiknya di Instagram pribadi @jadapinkettsmith. Ia bermaksud untuk merayakan “Bald is Beautiful Day” atau Hari Tanpa Rambut Sedunia, yang dirayakan pada 13 September.

“Happy Bald is Beautiful day to all my brothers and sisters with no hair,” tulis pada postingan tersebut. Dalam foto, Jada terlihat elegan mengenakan gaun silky berwarna ivory dengan detail indah di bagian leher dan dada.

Makeup yang ia kenakan juga tak kalah menawan. Overall terlihat natural dengan polesan lipstik merah maroon pada bibir. Kemudian ditambah dengan bulu mata yang membuat mata Jada terlihat cetar membahana. Tak lupa ia menggunakan anting mutiara sebagai pemanis penampilannya.

Ada banyak tanggapan dari para netizen terkait unggahan foto Jada tersebut. Rata-rata memuji kecantikan ibu 3 anak itu. Tampak beberapa artis ternama juga turut memberikan dukungan pada kolom komentar.

“Gorgeous,” puji @mstinalawson.

“Beyond Beautifull,” kata @therealdebbieallen.

Diketahui, saat itu Jada Pinkett Smith tengah berjuang melawan penyakit Alopecia yang dideritanya hingga mengalami kebotakan. Alopecia merupakan gangguan autoimun umum yang sering menyebabkan kerontokan rambut yang tidak terduga bagi penderitanya. Kondisi ini berpengaruh pada kulit kepala seseorang atau seluruh tubuh dan bersifat sementara atau permanen.

(vvn)