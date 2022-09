KEMATIAN Ratu Elizabeth II memang telah menjadi tajuk di beberapa media besar dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat Inggris pun banyak yang datang untuk memberikan ucapan duka di depan istana.

Wafat di usia 96 tahun, gaya Ratu Elizabeth memang sangat khas, dengan tas kecil yang kerap dia gunakan. Bahkan, Ratu Elizabeth pun memiliki koleksi tas 'murah'.

Ratu Elizabeth II identik sekali dengan handbag Launer. Menurut beberapa informasi, sang Ratu memiliki lebih dari 200 tas tangan dari merek tersebut. Kecintaannya pada Inggris membuat dia sangat bangga menggunakan produk buatan desainer asal Inggris itu.

Dari banyaknya koleksi handbag Launer, dijelaskan laman Express, Ratu Elizabeth II memberi perhatian lebih pada 3 tas miliknya, yaitu the black leather Royale, the black patent Traviata, dan tas tangan kostum alias request-an dia sendiri.

Tapi, tahukah Anda bahwa dari ketiga tas kesukaan Ratu itu, ada yang harganya tidak sampai ratusan juta. Beda dengan para selebriti yang suka pamer tas miliyaran rupiah.

Ya, menurut laman Selfridges, tas Traviata milik Ratu Elizabeth II itu memiliki detail berupa tinggi tas 19 cm, lebar 23 cm, bagian dalam memiliki tinggi 10 cm, top handle-nya 23 cm, dan shoulder strap drop-nya 53 cm.

Tas kesukaan Ratu ini dihargai 2.090 poundsterling atau dalam rupiah angkanya sekitar Rp35,6 jutaan. Bukan harga yang mengagetkan untuk sekelas ratu, kan?

So, itu dia informasi soal tas kesayangan Ratu Elizabeth II yang ternyata harganya tidak sampai Rp50 juta, beda dengan tas Hermes selebriti yang bisa mencapai miliyaran rupiah. Ternyata Ratu cukup 'down to earth' soal tas kesayangan, ya.