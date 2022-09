GIRL Band K-Pop BLACKPINK memang tengah booming di seluruh dunia. Baru-baru ini, video klip lagu BLACKPINK bertajuk Whistle mencatatkan 800 juta views di Youtube.

Kini BLACKPINK kembali merilis karya terbaru yakni 'Shut Down'. Video klip tersebut pun langsung merajai trending Youtube Music dan Apple Music Top Albums charts secara global.

Ada fakta menarik di balik video musik BLACKPINK tersebut. Selain jumlah penonton yang sudah mencapai 55,8 juta dalam sehari penayangan, ada karya anak bangsa di video klip tersebut.

Adalah outfit Jennie BLACKPINK di scene tank bling-bling. Korset mutiara berwarna putih yang dipakai Jennie ternyata rancangan Desainer Surabaya,, Jawa Timur, Indonesia, bernama Dian M Putri dengan label Diana Couture.

Informasi ini disampaikan langsung sang desainer di media sosialnya, @dianamputri. Unggahan sehari yang lalu saat berita ini dimuat MNC Portal ini menjelaskan bahwa korset mutiara yang dikenakan Jennie di video klip tersebut rancangan tangan Diana M Putri.

"Jennie BLACKPINK wore #DianaCouture Pearl Chandelier Corset in their title track 'Shut Down'. Styled by @meenmeenmeen_," tulis Diana di unggahan yang sudah disukai 36 ribu lebih netizen.

Dapat dijelaskan, korset mutiara tersebut benar-benar dibuat sangat detail. Anda akan dibuat terkesima dengan setiap pearl yang disatukan menjadi korset tersebut, bahkan ada aksen pearl menggantung berlapis di bagian tengah busana.

Jennie memadukan korset mutiara tersebut dengan inner mini dress hitam dan aksesori berupa kalung super statement dan juga cincin hitam. Tampilan Jennie di sini sangat fierce sekaligus luxury. Tahu bahwa apa yang dikenakan Jennie BLACKPINK adalah karya anak bangsa, banyak public figure dan netizen mengucapkan rasa bangga dan memberikan pujian kepada desainer Diana M Putri atas prestasi ini. "Bombayaaaaaaaah," kata Patricia Gouw. "Keren banget," ungkap Dokter Reisa. "YAAAAAS," tulis Regina Ivanova. "Manjaaaaaaaah," puji Vicky Shu. "Wah keren," puji Melly Goeslaw. So, Anda pasti ikut bangga juga bukan dengan pencapaian ini?