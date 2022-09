DI usia yang sudah memasuki 52 tahun, Artis Sophia Latjuba masih terlihat sangat fresh. Bahkan jika dibandingkan dengan perempuan yang masih muda pun kecantikannya tak terkalah.

Seperti yang terlihat dalam unggahan terbaru. Ibu Eva Celia ini terlihat anggun dalam balutan setelan berwarna hitam. Ia terlihat tak memakai kaos ataupun baju di dalam jas gelap berlengan kulit itu.

Β

Hanya kalung dengan banyak lapisan berwarna emas menjuntai menutupi bagian dada. Celana panjang menutupi seluruh kaki indah Sophia. Namun tidak menutupi lekuk kaki jenjang yang ia miliki.

Tak lupa penampilan itu semakin ditunjang dengan gaya rambut wavy sebahu yang memiliki banyak gelombang. Riasan wajahnya pun tak kalah mempesona. Bagian bibir dipoles lipstik merah merona, dengat riasan mata tajam dijamin membuat terpana.

Β

Bagian pipi tidak terlalu bold, namun itu saja sudah cukup membuat kesan berkelas memancar dari seorang Sophia Latjuba.

Netizen ikut mengapresiasi penampilan Sophia dalam unggahan tersebut. Berbagai nama artis mancanegara pun dimirip-miripkan dengan tampilan artis berdarah Jerman itu.

@albertsat*** "Kate beckinsale😍😍😍"

@chankiran*** "Mirip Jennier Love Hewiit , 😍 ...Movie : I still Know What You Did Last Summer 1998"

@mark.h*** "Nicole kidman"

@damari*** "ya ampunn 😍 semoga gue usia 50thn bs semuda ini nanti kya tante sophieee 😍"

@umbuprab*** "Mami @sophia_latjuba88 πŸ–€πŸ–€πŸ–€ ampun cantiknya"

@vitriaha*** "Astagaa inii orang apa bidadari 😩 insecure"

@i_zefa*** "52 kaya 32 ❀️❀️❀️"

(vvn)