NAMA Dita Soedarjo belum lama ini heboh diberitakan lantaran bisnis es krimnya dapat 'kartu merah' dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di sisi lain, pribadinya yang ramah membuat Dita banyak dipuja netizen di media sosial.

Pengusaha cantik berusia 30 tahun ini pun ramai diperbincangkan publik saat dirinya menjalin asmara dengan Denny Sumargo. Namun, kisah cinta di antara keduanya kandas, hingga akhirnya Dita ditinggal kawin Denny.

Di Instagram, sosok Dita suka sekali membagikan quotes penyemangat sekaligus juga menguatkan. Unggahan foto OOTD-nya pun tak kalah mencuri perhatian. Kini dia tampil lebih berani dengan gaya tetap elegan.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 7 potret terbaru Dita Soedarjo mantan kekasih Denny Sumargo tersebut. Penasaran seperti apa parasnya sekarang?

1. All white outfit





Gaya terbaru Dita saat ini terkesan lebih simple namun elegan. Bisa dilihat di foto ini, dia mengenakan crop top putih dipadukan dengan palazzo warna senada. Terkesan simple, tapi tetap mencuri perhatian, ya.

2. All black outfit





Jika sebelumnya Dita tampil dengan all white, kali ini saat dirinya nonton Miracle in Cell No.7, Dita memilih mengenakan all black outfit. Cutoff long dress membuat dirinya tampil anggun. Sling Bag Hermes bikin salfok!

3. Simple girl





Gaya busana Dita saat ini tidak neko-neko, super simple dan minimalis. Lihat saja foto ini, dia mengenakan mock neck top dipadukan dengan rok. Senyum manisnya bikin hati meleleh deh.

4. Snow white look





Entah kenapa Dita ternyata masih suka mengenakan kostum princess. Maybe, itu mimpinya sejak kecil ingin jadi putri kerajaan. Di momen ini, Dita memilih mengenakan kostum Snow White, lengkap dengan apel di tangan. So cute.

5. Putri duyung

Masih dengan tema Princess Disney, kali ini Dita menjadi Ariel. Putri duyung cantik tersebut mengenakan kostum ekor ikan, dilengkapi dengan bra hitam. Ada kesan seksi, ya, di foto ini. 6. Sexy look

Kalau ini foto paling beda dari sebelumnya. Dita mengenakan long dress hitam sleeveless dengan aksen cutoff di bagian tengah dada. Brokat di dada pun menjadi detail lain yang membuat look-nya semakin cantik. 7. Dress putih bolong di tengah

Foto seksi lainnya yang dipamerkan Dita Soedarjo adalah saat dirinya menikmati secangkir jus mengenakan dress putih dengan aksen cutoff di bagian tengah. Tampilannya di sini mencuri perhatian sekali, ya! So, itu dia 7 potret terbaru Dita Soedarjo, mantan kekasih Denny Sumargo yang kini makin cetar membahana. Gayanya kini lebih simple, tapi tetap terlihat seksi di beberapa kesempatan, ya.