PIHAK kerajaan Inggris telah memastikan bahwa Pangeran George dan Putri Charlotte hadiri pemakaman Ratu Elizabeth II, nenek buyut mereka. Tak sekadar hadir, kedua bocil kerajaan Inggris ini punya 'tugas' penting dalam rangkaian prosesi pemakaman Ratu.

Menurut urutan layanan pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II pada Senin, 19 September 2022, Pangeran George yang berusia 9 tahun dan Putri Charlotte, 7 tahun, akan berjalan di belakang peti mati Ratu Elizabeth II untuk prosesi di Westminster Abbey.

Pangeran George dan Putri Charlotte akan mengikuti tepat setelah kedua orangtua mereka, Pangeran William dan Kate Middleton, pun di depan paman dan bibi mereka yaitu Pangeran Harry dan Meghan Markle.

"Pangeran Louis tidak diizinkan hadir ke proses pemakaman Ratu Elizabeth II karena alasan usia yang masih sangat kecil," terang laman People, dikutip MNC Portal, Senin (19/9/2022).

Di sisi lain, rangkaian proses pemakaman Ratu Elizabeth II ternyata mengingatkan Pangeran William akan memori kematian sang ibu, Putri Diana. Di usia 15 tahun, dia sudah harus melihat peti mati ibunya 'diarak' dan dikebumikan.

"Pangeran William mengatakan bahwa betapa sulitnya momen kemarin dan bagaimana itu mengingatkannya pada pemakaman ibunya," kata pelayat Jane Wells pada The Telegraph.

Prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II akan berlangsung amat panjang hari ini. Sebelum kebaktian dimulai, bel tenor Westminster Abbey akan berbunyi satu menit sekali selama 96 menit, satu menit dipersembahkan untuk setiap tahun kehidupan Ratu.

Pemakaman sendiri akan dipimpin oleh Dean of Westminster, the Very Reverend Dr. David Hoyle, dan khotbah akan disampaikan oleh Uskup Agung Canterbury, the Most Reverend and Right Honourable Justin Welby. Paduan suara Westminster Abbey dan His Majesty's Chapel Royal, St James's Palace akan memimpin nyanyian himne.