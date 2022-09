PIHAK kerajaan Inggris baru-baru ini merilis foto terbaru Ratu Elizabeth II. Foto tersebut merupakan foto terakhir sebelum sang ratu meninggal dunia.

Foto diunggah di akun media sosial resmi kerajaan Inggris, @RoyalFamily. Foto tersebut memperlihatkan Ratu Elizabeth II duduk di ruang kerajaannya, tersenyum ke arah kamera dengan penuh cinta.

"Menjelang pemakaman Yang Mulia Ratu Elizabeth II, sebuah foto baru telah dirilis. Foto ini diambil untuk menandai Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II, pemimpin Inggris pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut. Besok (hari ini) jutaan orang akan berkumpul untuk memperingati hidupnya yang luar biasa," tulis keterangan foto, dikutip MNC Portal, Senin (19/9/2022).

Tidak banyak data yang disampaikan pihak kerajaan Inggris terkait dengan foto tersebut. Namun, berdasarkan pandangan mata kita bisa lihat bersama sang Ratu tampak begitu cantik dan memesona dengan senyum lebarnya. Pribadinya terlihat hangat sekali di sini.

Ratu Elizabeth II di foto tersebut mengenakan dress biru muda dengan pin berwarna biru bertingkat dua. Ia sempurnakan tampilannya dengan sepasang anting mutiara dan kalung mutiara 3 lapis. So pretty dan tentu saja elegan dan klasik.

Rambutnya dibiarkan terlihat jelas. Tak ada mahkota atau topi menutupi kepalanya. Ia benar-benar terlihat sangat membumi di sini, pancaran mata yang begitu indah terlihat jelas di foto ini.

Unggahan akun @RoyalFamily ini telah disukai 100,9 ribuan netizen di Twitter. Sebanyak 11,1 ribu lebih netizen membagikan ulang unggahan teramat manis sekaligus menyedihkan tersebut. Netizen dibuat terkesima sekaligus terharu melihat foto ini.

"May her Majesty the Queen RIP," kata vinod_****.

"Ini adalah cara saya akan selalu mengenang betapa hebatnya Ratu Elizabeth. Lewat senyumnya, dia menebarkan semangat dan cinta kasih ke masyarakat," ungkap @mynameis*****.

"Sungguh indah. Senyum yang tidak akan pernah terlupakan. Ratu Elizabeth II adalah ratu yang luar biasa, dia membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin dan dia melakukan tugasnya dengan sangat baik hingga tutup usia. Rest in Peace, Ratu Elizabeth II," tulis @lovefamily*****.